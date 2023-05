„Anne-Sophie Mutter – Vivace“ zum 60. Geburtstag der Stargeigerin

Dokumentarfilm / u. a. mit Tennisstar Roger Federer / Donnerstag, 25. Juni 2023, 23:05 Uhr, im Ersten / nach Ausstrahlung ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar

Anlässlich des 60. Geburtstags von Anne-Sophie Mutter am 29. Juni 2023 porträtiert der SWR die Ausnahmemusikerin in einer 90-minütigen Dokumentation: „Anne-Sophie Mutter – Vivace“. Die Freiburger Filmemacherin Sigrid Faltin hat dafür besondere Gesprächspartner und Begleiter der Stargeigerin vor die Kamera geladen: Tennisstar Roger Federer, Magier Steve Cohen, Dirigent Daniel Barenboim, die Komponisten John Williams und Jörg Widmann sowie Pianist Lambert Orkis. Am Donnerstag, den 25.6.23 um 23:05 Uhr ist der Film im Ersten zu sehen. Im Anschluss ein Jahr abrufbar in der ARD Mediathek.

„Eine fröhliche Legende“ – ein Wunderkind wird 60

In Wehr, zwischen Hochrhein und Schwarzwald aufgewachsen, wurde Anne-Sophie Mutter im Alter von erst 13 Jahren von Stardirigent Herbert von Karajan entdeckt. Seitdem hat das Wunderkind von einst eine beispiellose Weltkarriere gemacht. Die vierfachte Grammy-Gewinnerin erhielt neben zahlreichen internationalen Preisen und Auszeichnungen ein Bundesverdienstkreuz I. Klasse sowie zwei Ehrendoktortitel. „Ich bin, wenn überhaupt, eine fröhliche Legende“, sagt Anne-Sophie Mutter über sich selbst.

Die Gemeinsamkeiten einer Stargeigerin und eines Tennisprofis

„Wenn Sie mich kennen lernen wollen, müssen Sie mich auf der Bühne erleben“ – Fragen zu ihrem Privatleben mag Anne-Sophie Mutter nicht. Um die Ausnahmekünstlerin aus der Reserve zu locken, hatte die Filmemacherin Sigrid Faltin die Idee, Anne-Sophie Mutter mit ihr vertrauten oder für sie spannenden Menschen ins Gespräch zu bringen, um so mehr über eine der größten Musikerinnen der Gegenwart zu erfahren. Mutter erzählt in den Gesprächen, warum sie sich mit Hochleistungssportler:innen identifiziert, wie sie an ihre Konzertroben gekommen ist und warum sie es schade findet, nicht mehr Klavier zu spielen. Sie spricht ausführlich über den Tod ihres Mannes, ihr Leben als alleinerziehende Mutter und den Drahtseilakt, das alles mit ihrer Weltkarriere in Einklang zu bringen. Begleitet wird durch Archivmaterial aus fünf Jahrzehnten entsteht ein facettenreiches Dokumentarporträt.

90-minütige Dokumentation, Ausstrahlung am 25. Juni 2023, 23:05 Uhr, das Erste – im Anschluss ein Jahr lang in der ARD Mediathek

