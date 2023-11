Andy Borg macht Musik im „Schlager-Spaß“ und sammelt Spenden für die Kinderhilfsaktion „Herzenssache“

SWR Moderator Andy Borg stellt sich in den Dienst der guten Sache und präsentiert die Live-Show „Für die Herzenssache – Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Zu sehen am Freitag, 24. November 2023, 20:15 Uhr, im SWR und SR. Danach auch in der ARD Mediathek. Mit dabei sind u. a. Rock‘n‘Roll-Legende Peter Kraus, Oli.P, die Cappuccinos, Marcella Carin, Conny & die Sonntagsfahrer, Saso Avsenik und die Original Oberkrainer sowie Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten. Gesammelt werden Spenden für die „Herzenssache“, die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. Sie unterstützt bedürftige Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland.