Alexander Gerst ist unterwegs und erkundet die Geheimnisse extremer Regionen der Erde. In „Alexander Gerst auf Expedition“ besucht der ESA-Astronaut eine Forschungsstation auf Spitzbergen und taucht ab in die Tiefe des Atlantiks. Beide Folgen der zweiteiligen Dokumentation ab jetzt in der ARD Mediathek.