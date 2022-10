Zweiteilige Dokumentarreihe über die Extreme der Erde: Vom hohen Norden der Arktis bis in die Tiefsee / am 25. und 26.12.2022 im Ersten und ab 19.12. in der ARD Mediathek

Der Astronaut und Geophysiker Alexander Gerst ist auf einer neuen Mission unterwegs. Sein Ziel: Die Geheimnisse der extremsten Regionen der Erde lüften. Dabei hat ihm sein Blick aus dem Weltraum auf die Erde immer wieder vor Augen geführt, wie wenig wir über unseren Heimatplaneten wissen. Mit Forschungsteams wagt sich der Raumfahrer nun in die Nähe des Nordpols vor und taucht im Atlantik in die ewig dunkle Tiefsee ab. Die Doku-Reihe „Alexander Gerst auf Expedition“ läuft am 25.12. („Ins Herz der Arktis“) und 26.12.2022 („In der Tiefe des Atlantiks“), jeweils um 19.15 Uhr, im Ersten und ist ab dem 19.12.2022 in der ARD Mediathek verfügbar.

Aufbruch „Ins Herz der Arktis“

Fast ein Jahr lang lebte und forschte der ESA-Astronaut Alexander Gerst auf der Raumstation ISS in völliger Schwerelosigkeit. Auch auf seiner Expedition in der Arktis stößt Gerst auf extreme Lebensbedingungen. Auf Spitzbergen besucht er für die Klimaforschung die nördlichste Siedlung der Welt, steigt hinab ins enge Labyrinth der Eishöhlen und unterstützt Forscherteams bei der Erkundung von Gletschern, die nur mit Hundeschlitten erreichbar sind. Denn die Arktis gilt als das Epizentrum des Klimawandels. Die Reise von Alexander Gerst zeigt, wie dramatisch das Eis verschwindet und sogar globale Wettersysteme aus der Balance bringt, auch in Mitteleuropa. So können sich dadurch Stürme, Dürren und Überflutungen häufen. „Nur wenn wir der Wissenschaft vertrauen, können wir unsere Zukunft auf dem Planeten zum Positiven verändern!“, so Gerst.

Abtauchen in unbekannte Tiefen

Auch seine zweite Mission führt den Astronauten in eine weitestgehend unbekannte Welt,: „In der Tiefe des Atlantiks“ folgt Gerst zusammen mit der Meeresbiologin Antje Boetius vor den Azoren den Routen von Walen und begibt sich auf eine Expedition in die Tiefsee, 1000 Meter unter den Wellen. Ewige Finsternis, Kälte, extremer Druck: Im Forschungstauchboot erkundet das Entdecker-Duo versteckte Korallenriffe, die Kreaturen der Tiefsee und ein U-Boot-Wrack, das am Meeresboden zu einer Oase des Lebens geworden ist. An einem einsamen Seeberg erlebt Alexander Gerst Teufelsrochen auf ihrer tausende Kilometer langen Reise. Für ihn war die Expedition „eine unvergessliche Erfahrung in einem der letzten großen Wildnisgebiete der Erde“.

Produktion

„Alexander Gerst auf Expedition“ ist eine Produktion des Autorenduos Luise Wagner und Lars Abromeit für „Gruppe 5 Filmproduktion“ im Auftrag von ARD/SWR. Die beiden Expeditionen des Astronauten laufen zu Weihnachten: am 25.12. („Ins Herz der Arktis“) und 26.12.2022 („In der Tiefe des Atlantiks“), jeweils um 19:15 Uhr, im Ersten. Sie knüpfen an die 2020 gesendete Folge „Alexander Gerst auf Expedition – Im Eis der Antarktis“ an, die den ESA-Astronauten auf Meteoriten-Suche bis in die Nähe des Südpols begleitet. Alle drei Episoden sind ab dem 19.12.2022 auch in der ARD Mediathek abrufbar.

ESA-Astronaut und Geophysiker Alexander Gerst lüftet die Geheimnisse der extremsten Regionen der Erde.

