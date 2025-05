Auf der Zielgeraden

per Mail teilen

Endspurt für die Schwetzinger SWR Festspiele 2025 mit SPARK und Valer Sabadus, einer Spanischen Nacht und getanztem Vivaldi / rund 13.000 zahlende Besucher:innen mit etwa 1.500 jungen Menschen bei Vermittlungsprojekten und weitere 1.000 Gäste bei den kostenfreien Veranstaltungen

Die Schwetzinger SWR Festspiele 2025 gehen dieses Wochenende in den Endspurt: Unter dem Titel „Sehnsucht und Verlangen“ ist noch einmal das Residenzensemble SPARK – die klassische Band zu erleben, diesmal gemeinsam mit dem Countertenor Valer Sabadus. In dem für sie typischen, moderierten Format präsentieren sie verführerische Musik von Händel, Vivaldi, Bach und Schubert bis hin zu Michael Nyman und Barry Manilow (Freitag, 30. Mai, 19.30 Uhr). Anschließend lädt das spanische Azahar Ensemble zu einer Heimatreise als „Spanischen Nacht“ ein, mit Musik aus Katalonien über Galizien bis nach Andalusien (Freitag, 30. Mai, 21.30 Uhr). Den Schlusspunkt setzt das französische Ensemble Le Concert de la Loge gemeinsam mit den Tänzer:innen der Compagnie Käfig. Unter dem Titel „Tanz den Vivaldi!“ verwandelt die Produktion mit den „Vier Jahreszeiten“ das vielleicht populärste Werk des italienischen Meisters in ein hinreißendes Tanztheater mit überraschenden Bildern, Breakdance und Akrobatik (Samstag, 31. Mai, 19.30 Uhr).

Vom 1. bis zum 31. Mai konnten die Schwetzinger SWR Festspiele unter dem Motto „Verführung“ in ihren Konzerten, Musiktheateraufführungen und Veranstaltungen des Rahmenprogramms rund 14.000 Besucher:innen begrüßen. Darunter waren um 1.500 junge Menschen aus 14 Schulen, die die vielfältigen Vermittlungsprojekte besucht haben. Die Festspielausgabe 2025 war die erste Saison unter der künstlerischen Leitung und Geschäftsführung von Cornelia Bend.

Foto von "SPARK for Teens", Schulkonzert mit dem Residenzensemble SPARK SWR/Festspielteam

Modern, innovativ und nahbar

Anke Mai, Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate: „Cornelia Bend hat als neue Leiterin das Erscheinungsbild der Schwetzinger SWR Festspiele verändert: Modern, innovativ und vor allem nahbar zeigt sich dieses Festival. Und es bietet dabei in wunderbar sympathischer Spielart die Umsetzung von Bildungs- und Programmauftrag. So kann man ein großes Publikum auch für Klassik und anspruchsvolle Themen gewinnen.“

Publikum folgt unbekannten Wegen mit Offenheit und Neugier

Cornelia Bend, Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin: „Mit rund 70 Veranstaltungen, einem umfangreichen Rahmenprogramm und vielen neuen Konzepten haben wir die Festspiele in meiner ersten Saison für alle Gäste noch attraktiver und sichtbarer gemacht. Musik, Kunst und Genuss standen im Mittelpunkt. Das Programmangebot wurde durch Tanzproduktionen, Schauspiel, Musikvermittlung und Gesprächsformate erweitert und die Zusammenarbeit mit den Redaktionen des SWR intensiviert. Das Publikum ist uns mit großer Offenheit und Neugier auch auf unbekannten Wegen gefolgt, und ich zehre von den vielen beglückenden Begegnungen, Reaktionen und Gesprächen. Von Herzen bedanke ich mich bei allen Beteiligten und Unterstützern und freue mich schon auf die nächste Festivalsaison in Schwetzingen.“

Festspiele haben Stadtgesellschaft elektrisiert

Matthias Steffan, Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen: „Es waren fulminante Festspiele 2025, die zahlreiche Bereiche unserer Stadtgesellschaft elektrisiert haben. Ein besonderer Dank gilt der Künstlerischen Leiterin Cornelia Bend für ihr großartiges Engagement.“

Das umfangreiche, für verschiedene Altersgruppen neu konzipierte Angebot der Musikvermittlung wird von den Stadtwerken Schwetzingen und dem Unternehmen Fuchs SE unterstützt. Es gab „Familienkonzerte“ und „Lauschrausch“-Angebote für Schulklassen im Schloss, „Mittendrin“-Projekte in Schulen und das neue Format „Classic meets Club“ für junge Leute im Schwetzinger Club Basement. Einen direkten Austausch mit den Musizierenden und Macher:innen ermöglicht der neue Festivaltreffpunkt in der Kurfürstenstube sowie der Konzertausklang „Mit dem Star an der Bar“.

47 Veranstaltungen wurden von SWR Kultur aufgezeichnet oder live übertragen. Noch bis zum Sommer werden die diesjährigen Konzerte und Musiktheaterproduktionen im Radio gesendet, danach stehen sie auf SWRKultur.de zum Nachhören zur Verfügung.

Unterstützt werden die Festspiele vom Land Baden-Württemberg, der Stadt Schwetzingen, dem Rhein-Neckar-Kreis, der Stiftung pro helvetia, vom Unternehmen Fuchs SE, den Stadtwerken Schwetzingen, dem Freundeskreis der Schwetzinger SWR Festspiele sowie von privaten Förderern wie der Familie Dres. Eva und Gregor M. Hess und Kooperationspartnern.

Die Schwetzinger SWR Festspiele 2026 finden vom 24. April bis zum 24. Mai 2026 statt. Das Programm wird Ende 2025 veröffentlicht.

