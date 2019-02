Intendant Boudgoust stellt Höhepunkte im Fernsehen, Radio und Web vor: 30 Jahre Tatort mit Lena Odenthal, Aktionswoche „Rettet die Insekten!“, Webserie „Patchwork Gangsta“ u. a.

Stuttgart. Eine multimediale Aktionswoche „Rettet die Insekten!“, „Patchwork Gangsta“, die erste SWR Streaming-Serie, sowie der Tatort „Die Pfalz von oben“ (AT) zum 30. Dienstjubiläum von Lena Odenthal zählen zu den Höhepunkten in den Programmen und Online-Angeboten des Südwestrundfunks (SWR) in diesem Jahr. Intendant Peter Boudgoust hat am Freitag (1.2.) in Stuttgart herausragende Projekte des SWR vorgestellt. Für journalistische Kompetenz steht der neue Moderator von „SWR Aktuell Baden-Württemberg“, Georg Bruder, ebenso wie die Berichterstattung zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes oder Dokumentationen für Das Erste wie „Amazon außer Kontrolle?“ und „Die Notregierung. Ungeliebte Koalition“ (AT). Der neue SWR Samstagabend-Talk vom Bodensee mit Gaby Hauptmann und der filmische, deutsch-französische Mehrteiler „Eden“ zum Thema Migration bieten relevante Unterhaltung. Ein programmübergreifender Schwerpunkt setzt sich mit den Folgen des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren auseinander. Bei der Turn-WM im Oktober in Stuttgart ist der SWR für das internationale Fernsehsignal verantwortlich sowie für zahlreiche Live-Übertragungen im Ersten und im Web und zeigt Zusammenfassungen im SWR Fernsehen.

Peter Boudgoust, Intendant des Südwestrundfunks: „Der SWR bietet verlässliche und gut recherchierte Fakten und mitreißende Unterhaltung. Unser Ziel ist es auch, die Menschen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg immer wieder mit Neuem zu überraschen. Im Jahr 2019 zeigen wir in unseren Programmen weiterhin die spannenden Geschichten des Südwestens. Dazu zählen auch unsere fiktionalen Inhalte von Serie bis Spielfilm. Online, im Radio und im Fernsehen ist der SWR damit im Alltag unverzichtbar.“ Der Intendant, Programmdirektor Information Christoph Hauser, Programmdirektor Kultur Gerold Hug, Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz Simone Schelberg, Landessenderdirektorin Baden-Württemberg Stefanie Schneider sowie Chefredakteur Fritz Frey präsentierten weitere Programmhöhepunkte und Neuheiten des SWR für das Jahr 2019.

Multimedia- und Online-Projekte

Bei immer mehr Angeboten wird deutlich, wie sich der SWR für seine Nutzerinnen und Nutzer umbaut. Eines der herausragenden Projekte ist „SWR Heimat“. Hier erzählen Menschen von ihrem Alltag, ihrem Schicksal, ihren Leidenschaften, Wünschen und Sorgen (SWR.de/heimat). Über Instagram können Userinnen und User mit den Porträtierten und der Redaktion diskutieren und so die Inhalte mitgestalten.

Der multimediale Programmschwerpunkt „Rettet die Insekten!“ befasst sich im Fernsehen, im Hörfunk und online mit den gravierenden Folgen des Insektensterbens für Mensch und Umwelt. Er geht u. a. den Fragen nach, wie eine insektenfreundliche Landwirtschaft aussehen könnte und was jeder Einzelne für die Insekten tun kann (SWR Fernsehen, SWR2, Aktionswoche vom 12.-19. Mai).

Unter dem Titel „Hier ist es zu laut!“ ruft der SWR Zuschauer, Hörer und User dazu auf, per App den Verkehrslärm vor der eigenen Haustür zu messen, und verbreitet die Ergebnisse in einer interaktiven Karte (Frühjahr/Sommer 2019). An mehreren Thementagen stehen Recherchen an lärmgefährdeten Orten, Hintergrundinformationen und Tipps zu Gesundheitsrisiken, Lärmschutz und Grenzwerten im Mittelpunkt (vorauss. Herbst 2019).

Film, Serie, Unterhaltung

Der SWR kann Serie, das zeigen nicht zuletzt „Die Fallers“. Sie feiern 2019 ein doppeltes Jubiläum: Am 3. Februar wird die 1000. Folge der SWR Schwarzwaldserie ausgestrahlt und im Herbst 2019 folgt das Fest zum 25. Geburtstag, denn am 25. September 1994 war die erste Folge zu sehen.

„Patchwork Gangsta“ ist die erste Serie des SWR exklusiv fürs Web (funk, voraussichtlich ab 19. März). Die rasante und turbulente Dramedy erzählt den Aufstieg zweier Antihelden, Jung-Rapper Amir (Rapper Haben Tesfai) und Banker Franz (Stefan Mocker), in der Hip-Hop-Unterwelt. In der Animationsserie „Arthur und die Freunde der Tafelrunde“ treten die jungen Heldinnen und Helden für Gerechtigkeit, Rücksicht, Freundschaft und Solidarität ein (KiKA, ab 23. März).

In dem Fernsehfilm-Mehrteiler „Eden“ treffen Flüchtlinge und eine von Migration verunsicherte Gesellschaft aufeinander. Die deutsch-französische Koproduktion verknüpft fünf Geschichten an verschiedenen Orten Europas und entfaltet ein Politdrama, das die Frage nach einem humanen Miteinander stellt (ARTE und Das Erste, Mai 2019).

Die Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann lässt im neuen „SWR Talk am See“ Menschen aus dem Südwesten zu Wort kommen, die etwas Besonderes erlebt oder geleistet haben (SWR Fernsehen, geplant ab 11. Mai).

Tatorte aus Stuttgart, Ludwigshafen und Freiburg

Das Tatort-Jahr des SWR bringt sehr unterschiedliche Geschichten auf den Bildschirm: In Stuttgart versuchen die Kommissare Lannert und Bootz u. a. im „Tatort – Anne und der Tod“ herauszufinden, ob eine Altenpflegerin Patienten umgebracht hat (Frühjahr 2019). Im „Tatort – Für immer und dich“, dem vierten Fall vom Tatort Schwarzwald mit Franziska Tobler und Friedemann Berg, geht es um ein junges Mädchen aus Freiburg, das seit zwei Jahren vermisst wird (Frühjahr 2019). Und im „Tatort – Die Pfalz von oben“ (AT) zum 30-jährigen Jubiläum der Ludwigshafener Kommissarin kehrt Lena Odenthal mit Johanna Stern zurück an den Ort ihres dritten Falls als junge Kommissarin, den „Tod im Häcksler“ von 1991. Auch jetzt wieder dabei: Ben Becker als Dorfpolizist (Winter 2019).

Dokumentation und Information

Mit Georg Bruder (39) bekommt „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ ein neues Gesicht. Der erfahrene Journalist tritt im Mai die Nachfolge von Dieter Fritz an und wird im wöchentlichen Wechsel mit Stephanie Haiber die Hauptnachrichten im SWR Fernsehen moderieren. Er war zuvor u. a. Chef vom Dienst bei „Zur Sache Baden-Württemberg“ und beim „Nachtcafé“.

Zehn Jahre nach dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen zeigt der SWR in einer Fernsehdoku und mehreren Radiosendungen, wie einschneidend das Ereignis war und wie Angehörige der Opfer, die Schule und die Stadt immer noch um Normalität kämpfen. Am 11. März 2009 hatte ein 17-Jähriger 16 Menschen und sich selbst getötet.

Die Dokumentation „Amazon außer Kontrolle?“ deckt die fragwürdigen Handelspraktiken des Unternehmens auf und beleuchtet, wie deutsche Bestimmungen unterlaufen werden (Das Erste, 18. März).

Mit einer Sondersendung aus Karlsruhe im Ersten (Mai 2019) und einer historischen Dokumentation im SWR Fernsehen würdigt der SWR die Entstehung des Grundgesetzes vor 70 Jahren. In der vom ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam (SWR) präsentierten Sondersendung „Im Namen des Volkes – Deutschland fragt zum Grundgesetz“ (SWR/WDR) können Bürgerinnen und Bürger Fragen an den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Andreas Voßkuhle, stellen.

Höhepunkt der umfangreichen Berichterstattung zur Europa- und zu den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bildet das Programmevent „24h – the next generation“ am 4. Mai im SWR Fernsehen. In Echtzeit, 24 Stunden lang, wird ein Tag in Europa aus der Sicht junger Menschen aus 24 Nationen erzählt.

Seit dem Start der Großen Koalition nach der Bundestagswahl 2017 wird über ihr Ende spekuliert. Krisen und Zerwürfnisse gab es seither reichlich. Für „Die Notregierung. Ungeliebte Koalition“ (AT) begleitet der vielfach preisgekrönte Dokumentarfilmer Stephan Lamby seit der Regierungsbildung die Große Koalition und hält ihre inneren Spannungen und Widersprüche fest (Das Erste, Herbst 2019).

Hörfunk: New Pop, Podcast und Pynchon

Das Kulturradio SWR2 setzt auch 2019 sowohl im Radio als auch im Web und als Podcast auf das erfolgreiche Genre Serie: „Die Verschiebung“ ist ein zehnteiliger Mystery-Thriller (SWR2 und ARD Audiothek, ab 4. März), „Wer ist der Mann mit dem Koffer?“ folgt einer dokumentarischen Spurensuche in Berlin (SWR2 und ARD Audiothek, Sommer 2019).

Thomas Pynchon, einer der einflussreichsten amerikanischen Autoren der Gegenwart, hat dem SWR als weltweit erstem Produzenten für Film oder Radio die Bearbeitung seines Hauptwerkes „Die Enden der Parabel“ erlaubt. Die Aufnahmen für das rund 15-stündige Hörspiel mit Star-Besetzung dauern mehr als ein Jahr, die Ausstrahlung ist im April 2020 geplant.

Das SWR3 New Pop Festival findet 2019 zum 25. Mal statt (12. bis 14. September). Mit Ed Sheeran, Sam Smith, Bruno Mars oder Amy Winehouse standen in der Vergangenheit in Baden-Baden Newcomer auf der Bühne, die sich anschließend zu Weltstars entwickelten.

Events: Bundesgartenschau Heilbronn, Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart

Nah an den Menschen ist der SWR mit seinen zahlreichen Veranstaltungen im Land. So richtet der Sender auf der Bundesgartenschau Heilbronn vom 17. April bis 6. Oktober ein Studio für Hörfunk, Fernsehen und Online ein. Mit Live-Sendungen wie „Expedition in die Heimat“ (SWR Fernsehen, 23. Juni) oder dem ARD Gottesdienst am Pfingstmontag, einem virtuellen Bienenstock, „Pflanzensprechstunden“ sowie zahlreichen Bühnenveranstaltungen wie dem SWR Fernsehen Familienfest (8. September) ist der SWR auf dem Gartenschaugelände präsent.

Stuttgart trägt vom 4. bis 13. Oktober bereits zum dritten Mal nach 1989 und 2007 die Weltmeisterschaften im Turnen aus. Der SWR ist sowohl redaktionell als auch technisch für die Berichterstattung verantwortlich. Als sogenannter „Hostbroadcaster“ erstellt er das internationale Fernsehsignal und übernimmt die technische Betreuung der Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt. Darüber hinaus überträgt der SWR die Wettkämpfe live und in Zusammenfassungen im Ersten und im SWR Fernsehen sowie in webexklusiven Livestreams.

