VR-Adventure Game des SWR „Blautopf VR – Das Geheimnis der Lau“

„Blautopf VR – Geheimnis der Lau“ wurde am 11. Dezember 2019 in Köln mit dem Innovationspreis im Rahmen der Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises ausgezeihcnet. Es handelt sich um ein VR-Adventure Game des SWR, das Nutzerinnen und Nutzer mit dem Kontrast von Forschungsarbeit und Geheimnis konfrontiert. In „Blautopf VR – Geheimnis der Lau“ erwacht das photogrammetrisch genau abgebildete Blauhöhlensystem in der HTC Vive zum Schauplatz eines ebenso unheimlichen wie lehrreichen Abenteuers. Verfügbar u. a. als kostenloser Download auf der Spieleplattform Steam.