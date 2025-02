Die „Mutter aller Fernsehsitzungen“ ist seit 70 Jahren die feste Größe innerhalb der Fernsehfastnacht der ARD – am Freitag vor Rosenmontag wieder live im Ersten.

Die politisch-literarische Fastnacht ist das Markenzeichen der Mainzer Fastnacht. Mit der Übertragung der Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ ist das Narrenschiff in voller Fahrt und lädt zum Lachen, Schunkeln und Feiern ein – und das bereits seit 70 Jahren.

Ein Stück Fernsehgeschichte

Seit 1955 präsentiert die „Mutter aller Fernsehsitzungen“ das Beste aus der Mainzer Fastnacht. Die Aktiven der Vereine MCV, MCC, GCV und KCK unter dem Vorsitz von Sitzungspräsident Andreas Schmitt begeistern auch in dieser Kampagne im voll besetzten Kurfürstlichen Schloss mit ihren Pointen und Parodien, scharfzüngig-kritischen Vorträgen und buntem Kokolores. Ein Abend voller fastnächtlicher Höhepunkte und ein Stück Fernsehgeschichte, das lebendiger kaum sein kann.

1955 fing alles an

Am 17. Februar 1955 schaltete sich der damalige Südwestfunk erstmals in eine laufende Gemeinschaftssitzung von MCV und MCC und übertrug eine Stunde lang live unter dem Titel „Mainz, wie es singt und lacht“: Die Fernsehsitzungsfastnacht war geboren.

Erinnerungen an sieben Jahrzehnte Fernsehfastnacht aus Mainz

Als Einstimmung gibt es einen Blick zurück in die Historie der erfolgreichsten Fastnachtssitzung im deutschen Fernsehen: Seit 1955 standen unzählige Büttenredner:innen, Tanzgruppen und Musik-Acts auf der närrischen Rostra im Kurfürstlichen Schloss. Wer erinnert sich nicht an Joe Ludwig, Herbert Bonewitz, den „Bajazz“ Willi Scheu oder das unnachahmliche Raumpflegerinnen-Duo „Fraa Babbich un Fraa Struwwelich“? Oder Ernst Neger und sein „Heile heile Gänsje“? Margit Sponheimers „Am Rosenmontag bin ich geboren“ wurde zum Fastnachtsklassiker. Politisch-literarisch brillierte auch der „Bote vom Bundestag“ Jürgen Dietz. Wolfgang Dürr erinnert in seinem Film an die Höhepunkte aus 70 Jahren „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“.

„Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht – die Dokumentation“ (AT)

17. Februar 2025, 20:15 Uhr im SWR

„Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“

28. Februar 2025, 20:15 Uhr live im Ersten

Zum 70. Mal nimmt das Mainzer Narrenschiff im TV volle Fahrt auf: Die Aktiven der Mainzer Vereine MCV und MCC, GCV und KCK, unter Vorsitz von Sitzungspräsident Andreas Schmitt, präsentieren im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz einen Abend voller fastnachtlicher Höhepunkte. © SWR/Kristina Schäfer SWR Kristina Schäfer Bild in Detailansicht öffnen Sitzungspräsident Andreas Schmitt bei „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ © SWR/Volker Oehl SWR Volker Oehl Bild in Detailansicht öffnen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Sibylle Schreckenberger E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.