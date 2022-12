per Mail teilen

SWR Moderator Andy Borg freut sich am ersten Tag des neuen Jahres über ein Jubiläum der besonderen Art: Er präsentiert die 50. Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Angefangen hat alles vor rund vier Jahren. Heute ist „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ eine der beliebtesten und erfolgreichsten Unterhaltungsendungen des SWR – mit Strahlkraft weit über den Südwesten hinaus. Die 50. Ausgabe „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ gibt es am 1. Januar 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Sie ist danach auch in der ARD Mediathek zu sehen.