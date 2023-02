„Sag die Wahrheit“ hat Geburtstag und schaut nach vorn

Ein Klassiker fürs Publikum: Rateshow im SWR Fernsehen mit Moderator Michael Antwerpes wird 20 Jahre alt und auch 2023 fortgesetzt / steigende Beliebtheit in der ARD Mediathek

Die Rateshow „Sag die Wahrheit“ hat Geburtstag: Vor 20 Jahren, am 5. März 2003, ging im SWR Fernsehen die erste Ausgabe auf Sendung. In den folgenden zwei Jahrzehnten wurden knapp 660 Folgen ausgestrahlt. Michael Antwerpes moderiert die Sendung von Beginn an. Und wird weiter am Moderatorenpult stehen: Auch 2023 wird „Sag die Wahrheit“ fortgesetzt, im SWR Funkhaus Baden-Baden werden neue Folgen produziert. Im SWR Fernsehen schauen pro Ausgabe deutschlandweit bis zu eine Million Menschen zu, „Sag die Wahrheit“ erreicht dort Marktanteile von im Durchschnitt knapp zehn Prozent. Wachsender Beliebtheit, auch bei einem jüngeren Publikum, erfreut sich die Show in der ARD Mediathek. „Sag die Wahrheit“ wird jeden Montagabend um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt und ist danach in der ARD Mediathek zu sehen. Folge 658 wird am Montag, 6. März 2023 gezeigt.





Clemens Bratzler: „Schwindel und Wahrheit haben ihre eigene TV-Show“

„Seit 20 Jahren haben Schwindel und Wahrheit nun schon ihre eigene TV-Show im SWR Fernsehen“, sagt SWR Programmdirektor Clemens Bratzler: „Gut getarnt und immer wieder neu verkleidet in irrwitzige Geschichten, vorgetragen von überzeugenden Kandidatinnen und Kandidaten, führt das Flunkern unser Rateteam regelmäßig aufs Glatteis.“ Und weiter: „Und wenn es enttarnt wird, kommt es trotzdem wieder. Denn unsere Redaktion findet immer wieder neue vermeintlich wahre oder unwahre Geschichten und hat ‚Sag die Wahrheit‘ mit Michael Antwerpes so zu einem der erfolgreichsten und langlebigsten Formate im SWR Fernsehen gemacht. Das ist großartig und natürlich nichts als die Wahrheit.”

Michael Antwerpes: „Das Spielprinzip funktioniert bestens“

„Die Sendung ist für mich deshalb so ungemein faszinierend, weil das Spielprinzip auch nach so vielen Jahren bestens funktioniert“, erläutert SWR Moderator Michael Antwerpes: „Es bedient Neugier und Wissensdurst des Publikums mit leichter Hand. Und das wird nie aus der Mode kommen, egal ob digital oder analog. So was nennt man Klassiker.“

Rateteam mit wechselnder Besetzung

„Sag die Wahrheit“ gehört zu den erfolgreichen und beliebtesten Sendungen im SWR Fernsehen. Einem Rateteam werden Personen mit einem besonderen Talent, einem außergewöhnlichen Hobby oder einem sehr speziellen Beruf gegenübergestellt. Doch nur eine Person sagt die Wahrheit, die anderen nicht. Das Rateteam muss herausfinden, wer von ihnen lügt und wer die Wahrheit sagt. Nach dem Abschied von Ursula Cantieni im Dezember 2022 sitzen nun vorwiegend Kim Fisher, Pierre M. Krause, Hadnet Tesfai und Smudo im Rateteam. Rapper Smudo von den Fantastischen Vier ist der Dienstälteste im Rateteam: Er ist seit der ersten Sendung mit dabei.

Fensterputzer im Haifischbecken und der deutsche Donald Duck

In 20 Jahren sind rund 4.000 Kandidat:innen bei „Sag die Wahrheit“ aufgetreten. Es wurden knapp 2.000 Geschichten erzählt und ungewöhnliche Menschen vorgestellt – vom blinden Rennfahrer, einem Pizza-Jongleur und dem Deutschen Meister im Gockelkrähen über einen Fensterputzer im Haifischbecken, einem Ameisenverkäufer, einem Bauchnabelfussel-Experten und einen Kunstschneemacher für Hollywoodfilme bis hin zur deutschen Stimme von Donald Duck und einem Kandidaten, der vom Blitz getroffen wurde und überlebt hat.

Die Rateshow wird vom SWR gemeinsam mit UFA Show & Factual produziert.

Sendung

„Sag die Wahrheit“ wird jeden Montagabend um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt und ist danach auch in der ARD Mediathek abrufbar.

