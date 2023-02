„Sag die Wahrheit“ hat Geburtstag: Die wöchentliche Rateshow im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek gibt es seit 20 Jahren. Ein Rateteam muss herausfinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. „Sag die Wahrheit“ gibt es jeden Montagabend um 22 Uhr im SWR Fernsehen und danach auch in der ARD Mediathek. Moderator ist von Beginn an Michael Antwerpes. Er zeigt die Highlights der Show und erklärt, wieso ihm die Sendung am Herzen liegt.