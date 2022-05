per Mail teilen

2012 hat alles begonnen. Seit zehn Jahren zeigt das SWR Fernsehen auf dem Primetime-Platz am Freitagabend um 20:15 Uhr die „Expedition in die Heimat“. Sie ist eine feste Größe unter den Reisesendungen innerhalb der ARD. Es geht zu bekannten und versteckten Orten, in idyllische Landschaften, zu Menschen, die sich dem Südwesten zugehörig fühlen. Mit dem SWR die Heimat neu entdecken. Magische Momente genießen - direkt vor der Haustür.