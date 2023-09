Lena Meyer-Landrut zu Handy-Spielen: „Ich glaube, ich bin spielsüchtig“

Sängerin tut sich schwer, Handy-Spiele zu löschen / Folge 2 des SWR3 Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ mit Lena Meyer-Landrut und Giulia Becker ab sofort in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt

In der zweiten Folge des SWR3 Podcasts „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ sprechen Sängerin Lena Meyer-Landrut und Podcasterin Giulia Becker unter anderem über das Thema Handy-Spiele. Meyer-Landrut: „Ich bin nicht gefährdet, spielsüchtig zu sein – ich glaube, ich bin spielsüchtig.“ Sie mache dies etwa daran fest, dass sie Spiele auf dem Handy nicht löschen könne. Manchmal versuche sie es zwar und entferne Spiele von ihrem Smartphone: „Dann gehe ich durch nen Entzug und dann lade ich es mir halt wieder runter. […] Der Selbstschutz funktioniert bei mir nicht mehr. Das heißt, ich bin in der Sucht“, erläutert Meyer-Landrut ihrer Co-Podcasterin. Je nach Phase spiele sie unterschiedliche Spiele, aber „ne Zeit lang waren es Bauernhofspiele“, so Meyer-Landrut weiter. Auch In-App-Käufe seien ein Thema: „Ich kauf dann auch so Bonus-Pakete und so.“

Über den Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“

Wie und wo treffen die Geissens und Hazel Brugger und Thomas Spitzer aufeinander? Oder Cathy Hummels und Heinz Strunk sowie Laura Larsson und Pierre M. Krause? In dem SWR3 Gesprächspodcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ reden einen Monat lang jeden Mittwoch zwei prominente Persönlichkeiten miteinander, die sich bisher nicht oder kaum persönlich kennen. Der Versuch: Freund:innen werden. Nicht immer passen die Paare auf den ersten Blick zusammen. Doch sie lernen sich im Podcast kennen, diskutieren, spielen miteinander und müssen verschiedene Aufgaben meistern. Ob sie nach den gemeinsamen Folgen miteinander befreundet bleiben, entscheidet sich in der letzten Folge. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und überall, wo es Podcasts gibt.

„1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle „SWR3“ bzw. Nennung des SWR3 Podcasts „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“.

Podcast-Cover 1 plus 1 mit Lena Meyer-Landrut und Giulia Becker © SWR SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.