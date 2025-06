Exklusives „SWR3 Weihnachtskonzert mit Nico Santos“ in Baden-Baden

Tickets gibt es ab dem 10. Dezember ausschließlich bei SWR3 zu gewinnen / Konzert am 17. Dezember 2024 im Theater Baden-Baden

Er ist einer der größten deutschen Popstars – Nico Santos. Und er kommt zum „SWR3 Weihnachtskonzert“ am 17. Dezember ins Theater Baden-Baden. Dort steht er ganz nah und in persönlicher Atmosphäre für SWR3 Gewinnerinnen und Gewinner auf der Bühne. Tickets gibt es nicht zu kaufen – sie werden in der Adventszeit ausschließlich verlost. Vom 10. bis 16. Dezember 2024 können SWR3 Hörerinnen und Hörer täglich Konzerttickets gewinnen. Darüber hinaus kann das Konzert von allen Fans am 17. Dezember im Livestream auf SWR3.de miterlebt werden.

Stimmungsvolle Atmosphäre und exklusive Songs beim „SWR3 Weihnachtskonzert“

Begleitet wird Nico Santos beim „SWR3 Weihnachtskonzert“ von drei Bandmitgliedern an der Gitarre, am Bass und an den Drums. Musikalisch verspricht dieses Konzert etwas ganz Besonderes und Einmaliges zu werden, denn Nico Santos wird exklusive Versionen seiner Songs spielen. Neben seinen vielen Hits wie „Number 1“, „Rooftop“, und „Better“ wird er dem Publikum möglicherweise auch den einen oder anderen Christmas-Hit präsentieren. Sein neuester Song „Ray Of Light“ passt ebenfalls wunderbar in die Vorweihnachtszeit: Nico Santos ermutigt darin, in schwierigen Momenten stark zu bleiben und nicht aufzugeben. Es geht um Hoffnung und den Glauben an das Gute im Menschen. Über das besondere Ambiente beim “SWR3 Weihnachtskonzert“ sagt er: „Sehr intim, sehr schön und sehr entspannt. Es wird eine ganz ruhige Atmosphäre und vielleicht gibt es auch einen oder zwei Weihnachtssongs, die wir aus dem Ärmel zaubern (...). Ich wünsche mir, dass alle einen wunderschönen Abend haben und wir zusammen in Weihnachtsstimmung kommen.“ Erfahrung mit Weihnachtssongs hat Nico Santos bereits. Gemeinsam mit Álvaro Soler und Kelvin Jones sang er 2022 bei der Spenden-TV-Show „Ein Herz für Kinder“ ein Weihnachts-Medley. Zudem hat er am Weihnachtsalbum „Not So Silent Night“ von Sarah Connor mitgearbeitet, die im letzten Jahr beim „SWR3 Weihnachtskonzert“ zu Gast war.

Verlosung, Livestream und Konzertausschnitte

Um Tickets für das „SWR3 Weihnachtskonzert“ zu gewinnen, können Fans sich vom 10. bis zum 16. Dezember auf SWR3.de bewerben. Zudem ist eine Teilnahme über den SWR3 Instagram-Kanal , WhatsApp und den Newsletter möglich. Im Radio und über die jeweiligen Kanäle werden die Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt. Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, überträgt SWR3 das Konzert am 17. Dezember ab 19 Uhr im Radio und im Video-Livestream auf SWR3.de. Außerdem ist das Konzert am 23. Dezember um 00:30 Uhr im SWR TV zu sehen und vorab bereits in der ARD-Mediathek. Ein Interview mit Nico Santos gibt es auf SWR3.de zu sehen und ausschnittsweise auf den Social-Media-Kanälen von SWR3.

„SWR3 Christmas-Channel“ sorgt für weihnachtliche Stimmung

Zusätzlich zum „SWR3 Weihnachtskonzert“ mit Nico Santos gibt es wieder den „SWR3 Christmas-Channel“ mit den besten Weihnachts-Hits auf SWR3.de und in der SWR3 App.

Ticketverlosung: https://www.swr3.de/events/unsere-events/weihnachtskonzert-2024-nico-santos-100.html

„SWR3 Christmas-Special“: https://www.swr3.de/musik/christmas-songs-weihnachten-2024-100.html

SWR3 Weihnachtskonzert mit Nico Santos in Baden-Baden - exklusives Konzert am 17. Dezember 2024 im Theater Baden-Baden Er ist einer der größten deutschen Popstars€“ Nico Santos. Und er kommt zum SWR3 Weihnachtskonzert am 17. Dezember ins Theater Baden-Baden. Dort steht er in persönlicher Atmosphäre für SWR3 Gewinnerinnen und Gewinner auf der Bühne. © SWR/Universal Music/Huy Tran SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Corinna Scheer E-Mail: corinna.scheer@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.