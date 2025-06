Neue Folgen von „Hannes und der Bürgermeister“ ab 2023

Der SWR zeichnet im Dezember 2022 Abschiedsepisoden der Mundart-Comedy auf / Ausstrahlung neuer und bekannter Folgen ab 2023 dienstags von 22:00 bis 22:30 im SWR Fernsehen

„D’r Hannes soll reikomma“ – mit diesen Worten ruft der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) seinen Amtsboten Hannes (Albin Braig) regelmäßig in sein Büro. Die neuen Folgen werden bei der kommenden Tour aufgezeichnet und sind ab 2023 dienstags von 22:00 bis 22:30 im Mix aus bekannten und neuen Sketchen im SWR Fernsehen zu sehen und nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar.

„Hannes und der Bürgermeister“ sagen „Ade, s war schee!“

Bereits seit 1985 verkörpern die beiden Darsteller ihre Figuren in der Mundart-Comedy „Hannes und der Bürgermeister“, die in einem Rathaus im Schwäbischen spielt. Seit 1994 sind die Folgen auch im Fernsehen zu sehen, zunächst im Süddeutschen Rundfunk (SDR) und später im Südwestrundfunk (SWR). Nach fast drei Jahrzehnten im Fernsehen und auf Tour verabschieden sich Albin Braig (71) und Karlheinz Hartmann (72) nach der kommenden Tour in den Ruhestand.

SWR Programmdirektor Clemens Bratzler wünscht herzlich alles Gute

„Seit 1994 sind ‚Hannes und der Bürgermeister‘ ein fester und überaus erfolgreicher Teil des SWR Fernsehens“, so Programmdirektor Information Clemens Bratzler. „Wir sind froh über die jahrzehntelange Zusammenarbeit und bedauern sehr, dass Albin Braig nun das Ende eingeläutet hat. Vor dieser Entscheidung, die ja nicht nur das SWR Fernsehen betrifft, haben wir großen Respekt und sind dankbar für die langanhaltende Kooperation mit der Mäulesmühle. Auch für uns beginnt mit der Entscheidung eine neue Ära, Mundart-Comedy bleibt weiter ein wichtiges Programmangebot im SWR Fernsehen, daran arbeiten unsere Redaktionen mit großem Engagement. Albin Braig, Karlheinz Hartmann und ihrem Team wünschen wir für die Zukunft beste Gesundheit und sind dankbar für fast 30 Jahre ‚Hannes und der Bürgermeister‘ im SWR.“

Mundart-Comedy hat auch weiterhin Platz im SWR Fernsehen

Die bekannten Sketche von „Hannes und der Bürgermeister“ werden auch zukünftig im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Regionale Comedy hat also nach wie vor einen Platz im Programm des SWR, durch die „Wohnzimmer-Comedy“ mit Dui do on de Sell ist ein weiteres Format in schwäbischer Mundart zu sehen. Außerdem arbeitet der SWR bereits an weiteren Nachfolge-Formaten.

Karlheinz Hartmann verkörpert den Bürgermeister, Albin Braig spielt den Amtsboten. SWR Peter A. Schmidt

