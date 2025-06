Biobäuerin Tanja Pohlmann steht am finanziellen Abgrund – kann Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck der Familie helfen? Als „Eine mit Herz“, versteht Billy ihre Aufgabe immer als Chance, in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Menschen aus ihrer Situation zu helfen. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass sie sich in ihr Leben einmischen muss.