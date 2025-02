Uschi Glas, Katharina Thalbach, Ursula Werner und Soogi Kang als neu formierte Viererbande in einer Komödie um Freundschaft, Mut und Ersatzfamilien.

Irene hätte immer behauptet, dass sie auf eine Masche wie den Enkeltrick nicht reinfallen würde. Bis es eben doch passiert. Irene schämt sich. Zu Unrecht, finden ihre drei neuen Freundinnen und beschließen, gemeinsam den Täter dingfest zu machen. Uschi Glas, Katharina Thalbach, Ursula Werner und Soogi Kang spielen die Vierergang, die im Fernsehfilm „Wir vier und der Enkeltrick“ einen verwegenen Plan umsetzen will.

Freundschaft und Empowerment

Als die verwitwete Irene (Uschi Glas) von einem Betrüger mit dem Enkeltrick reingelegt wird, ist sie schockiert über sich selbst. Nicht nur ihr Schmuck ist weg, sogar den Ehering hat sie aus der Hand gegeben. Irene beschließt, dass es Zeit ist, in eine Seniorenresidenz zu ziehen. Woran sie nicht denkt: dass das auch ein Weg aus der Einsamkeit sein könnte. Glücklicherweise lässt die energische Helene (Katharina Thalbach) gar nicht erst zu, dass Irene sich vor Scham über sich selbst in ihrem Zimmer abkapselt. Stattdessen gehört sie bald zu Helenes Freundinnenkreis, wie Christel (Ursula Werner) und Annemarie (Soogi Kang). Alle drei sind empört darüber, was Irene passiert ist. Alle sind sich einig, dass man etwas tun muss und dass die Polizei nicht die Lösung ist. Für Helene, die nicht davon ausgeht, dass man mit über 70 alle Abenteuerlust aufgeben muss, ist klar, dass sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Und da Helene ausgesprochen überzeugend sein kann, entsteht auch tatsächlich ein Plan, in dem eine Falle, ein Geldbote und ein Leichenwagen zur Verfolgung eine Rolle spielen. Und der für die vier womöglich allzu Unternehmungslustigen hochgradig gefährlich werden könnte. Aber es gibt ja auch noch Irenes jungen Enkelsohn Momo (Fino Murteira Dayekh), der seine Oma in jeder Hinsicht unterstützt.

Komödie für den FilmMittwoch

Mia Spengler führte Regie bei „Wir vier und der Enkeltrick“, das Drehbuch stammt von Kai Kreuser. Der Film ist eine Produktion der Wüste Medien GmbH im Auftrag des SWR für die ARD.

„Wir vier und der Enkeltrick“

Herbst 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek

