Ein Umweltwissenschaftler verschwindet in Brasilien. Bei der verzweifelten Suche nach dem Sohn stößt sein Vater auf Verbrechen im Namen des Klimaschutzes.

Klemens Stadler wird von einem Hilferuf aus Brasilien in Alarmzustand versetzt. Er stammt von seinem Sohn Jan, der als Umweltwissenschaftler in den brasilianischen Wälder für ein Klimaschutzprojekt arbeitet. Weil er von Deutschland aus nichts erreicht, reist Klemens selbst nach Brasilien, um nach seinem Sohn zu suchen.

Thriller über den Kampf um die Wälder

In Brasilien selbst scheinen Jans Kollegen von TreePlanet sich erstaunlich wenig Sorgen zu machen. Die Firma, die Aufforstungsprojekte zertifiziert, steckt mitten in einem ehrgeizigen Vorhaben, das nicht ohne Gegner ist. Denn für die neuen Wälder gibt es einen gewaltigen Landbedarf: Ganze Dörfer werden dafür zwangsenteignet, Indigene aus ihren Häusern vertrieben. Bei seinen Recherchen lernt Klemens auch die Leidtragenden des Projekts kennen. Der ehemalige Ingenieur wird dabei mit immer mehr Ungereimtheiten in den angeblich so vorbildlichen Nachhaltigkeitsprojekten konfrontiert. Während er Korruption und Gewalt begegnet, muss er sich fragen, welche Rolle sein Sohn in diesem undurchsichtigen Netz spielt – und ob er ihn lebend wiederfinden wird.

Prominente Besetzung

Es spielen Axel Milberg, Max Hubacher, Luka Omoto, Elisa Schlott, Julia Koschitz, Benjamin Sadler, Jürgen Hartmann u. v. a. Autor und Regisseur von „Verschollen“ ist Daniel Harrich. „Verschollen“ ist eine Produktion der diwafilm im Auftrag von SWR, WDR, BR und SR für die ARD.

„Verschollen – Die Doku“

Im Verbund mit dem Fernsehfilm „Verschollen“ untersucht die Dokumentation „Verschollen – Die Doku“ – ebenfalls von Daniel Harrich – die realen Hintergründe des weltweiten Wettrennens um CO2-Zertifikate: Die investigativen Recherchen zeigen, wie die sogenannte Aufforstung von Wäldern zu Enteignung und Vertreibung führt, angetrieben durch den Handel mit Carbon Credits und vorgeblich grünen Finanzprodukten.

„Verschollen“ und „Verschollen – Die Doku“ werden anlässlich der Weltklimakonferenz COP30 im Herbst 2025 den Kern eines ARD-Schwerpunkts zum Thema Wald bilden.

„Verschollen“ und „Verschollen – Die Doku“

Herbst 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek

