Im Januar 2020 vernichtet ein verheerender Brand das über 230 Jahre alte Gebäude und Stammhaus der Eigentümerfamilie Finkbeiner. „Verbrannte Sterne“ erzählt vom Brand und Wiederaufbau der Traube Tonbach in Baiersbronn.

In der internationalen Gourmetwelt ist sie eine Legende: die Traube Tonbach in Baiersbronn. Seit Jahrzehnten gilt ihr Restaurant „Schwarzwaldstube“ als beste Feinschmeckeradresse Deutschlands. Doch im Januar 2020 geschieht das Unfassbare: Ein verheerender Brand vernichtet das über 230 Jahre alte Gebäude und Stammhaus der Eigentümerfamilie Finkbeiner. In dem Traditionshaus befanden sich drei Restaurants, die mit insgesamt vier Michelin-Sternen ausgezeichnet waren. Eines davon: Die legendäre Schwarzwaldstube. Die Hoteliersfamilie beschließt den Wiederaufbau, kämpft für ein Comeback der Sterneküche – und das mitten in der Pandemie.