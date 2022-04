Affentheater | Folge 105

Lucy (Paulina Schnurrer) und Leo (Phillis Lara Lau) haben den Pavian im Wald entdeckt © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Leo möchte auf eine Übernachtungsparty, die bei einem Jungen stattfindet. Konflikte mit den Eltern sind da vorprogrammiert. Aber bevor sich die Familie darum kümmern kann, muss erst ein Rätsel gelöst werden. Wer hat denn Petras und Martins Küche verwüstet und eine stinkende Grußbotschaft hinterlassen? Es ist eine entlaufene Paviandame, die auf dem Reiterhof ihr Unwesen treibt. Um sie einzufangen, holt sich Tierarzt Philipp Hansen Unterstützung von einem alten Bekannten, dem Wildtierexperten Kajo Winter, der seit kurzem aus Afrika wieder nach Deutschland gezogen ist. Aber auch Leo und Lucy helfen bei der Pavianjagd. Und dann ist da auch noch ein durchtriebener Tierschmuggler, der ihnen nur knapp auf den Fersen ist!

Buch: Brinx / Kömmerling

Bleiben oder gehen? | Folge 106

Es gibt etwas zu feiern. Vinzenz (Michael Sideris, re.) und Josephine (Sanne Schnapp) erheben ihre Gläser © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Kajo Winters Besuch in Waldau hat bei Philipp alte Träume zum Leben erweckt. Eine Tierarztpraxis in Afrika! Doch sind er und seine Familie wirklich bereit, einen solch großen Schritt zu wagen und nach Kenia zu ziehen, um Kajos Pavian-Rettungsstation zu übernehmen? Zum Nachdenken bleibt kaum Zeit. Erst rettet Philipp die kleine Nele in letzter Sekunde vor dem Ertrinken, dann muss er auch noch um das Leben von Poffel, ihrem Hasen, kämpfen. Die frisch gebackene Bürgermeisterin Josefine dagegen hat ganz andere Probleme. Für Waldau wird ein neuer Förster gesucht. Natürlich möchte Vinzenz als ehemaliger Bürgermeister einen alten Kumpel ins Amt hieven. Doch Josefine hat die junge und progressive Dina Estili im Auge. Wer wird sich am Ende durchsetzen?

Buch: Brinx / Kömmerling

Baumbewohner | Folge 107

v.l.: Dina Estili (Maya Haddad), Toni (Anna Malner) und Leo (Phillis Lara Lau) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Leo und Toni entdecken zufällig Anzeichen für einen Borkenkäferbefall im Waldauer Forst. Mehrere Bäume scheint der Schädling schon angegriffen zu haben. Eine erste große Herausforderung für die neue Försterin Dina. Sie muss jetzt schnell und konsequent handeln, um eine großflächige Verbreitung des Käfers zu verhindern. Toni, Leo und Tim unterstützen sie tatkräftig und müssen dabei auch noch einen tierischen Baumbewohner retten, dessen Nachwuchs durch die Folgen des Borkenkäferbefalls gefährdet ist. Das Thema Afrika ist derweil im Hause Hansen-Brüggemann allgegenwärtig. Während Leo und Philipp noch damit hadern, Waldau hinter sich zu lassen, sind Helena und Tim hellauf begeistert. Wie wird sich die Familie entscheiden?

Buch: Martin Theo Krieger

Kuaga heißt Abschied | Folge 108

v.r. Philip Hansen (Heikko Deutschmann), Tim (Noah Böhm) und Leo (Phillis Lara Lau) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Endlich sind sich alle einig: Die Hansen-Brüggemans ziehen nach Afrika! Aber am Tag der Abreise geht so ziemlich alles schief. Ein Notfall in der Tierarztpraxis, ein verschwundener Pass und Hund Cookie, der in dem ganzen Trubel plötzlich abhanden kommt. Zu allem Überfluss haben auch noch alle Freunde anscheinend Wichtigeres zu tun, als sich gebührend von der Familie zu verabschieden. Als wenigstens Lucy mit einem liebevoll gebastelten Geschenk für Leo und Tim vor der Tür steht, gerät sie mitten in das familiäre Chaos und die hektische Suche nach Helenas Pass. Ganz entspannt laufen derweil im Hintergrund die Vorbereitungen für eine geheime „Überraschungs-Abschieds-Party“, denn natürlich lassen die Waldauer die Hansen-Brüggemanns nicht einfach so von dannen ziehen. Aber dann kommt plötzlich alles ganz anders als geplant!

Buch: Martin Muser und Hanno Raichle

Jagdfieber | Folge 109

Ronja Estili (Kaya Volkers) mit Pari, Toni (Anna Malner) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Als Ronja und Toni mit Pari im Wald unterwegs sind, ist die Hündin plötzlich verschwunden. Die Kinder finden sie schließlich gefangen und verwundet in der Falle eines Wilderers. Tierarzt Kajo kann zwar bezüglich der Verletzung Entwarnung geben, aber ein Wilderer in Waldau, das bereitet nicht nur Försterin Dina große Sorgen. Alle sind alarmiert! Dina und Kajo versuchen den Täter mit Hilfe von Kameras zu überführen. Und auch Ronja und Toni machen sich trotz eindringlicher Warnungen der Erwachsenen gemeinsam auf die Suche nach dem Täter. Vinzenz Grieshaber versucht es dagegen im Alleingang und legt sich nachts im Hochsitz auf die Lauer. Am nächsten Morgen sind alle in großer Sorge, denn Vinzenz ist verschwunden!

Buch: Brinx / Kömmerling

Heimweh | Folge 110

Tiere bis unters Dach © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Aus Afrika bringt Kajos Sohn Liam nicht nur eine gehörige Portion Heimweh mit nach Waldau, sondern auch sein Chamäleon Bo, das er heimlich und trotz Kajos Verbot im Koffer versteckt hat. Während sich sein Bruder Sam sofort mit der neuen Umgebung anfreundet, fällt es Liam äußerst schwer, sich einzugewöhnen. Ihm fehlt seine Heimat Kenia, aber vor allem die Liebe seiner verstorbenen Mutter. Sein einziger Trost ist Bo. Aber auch das Chamäleon scheint sich nicht wohl zu fühlen. Es weigert sich zu fressen. Als Liams Geheimnis von Sam und Ronja entdeckt wird, scheint es eine gute Idee, das Tier erstmal bei Ronja zu verstecken, bis es sich akklimatisiert hat. Doch dann geht es Bo immer schlechter und Ronja steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie die Freundschaft zu Liam aufs Spiel setzen und Kajo um Hilfe bitten?

Buch: Brinx / Kömmerling

Keine Spur von Bingo | Folge 111

v.l. Luzy (Paulina Schnurrer), Sam (Yann Cosack), Markos Mutter ( Cornalia Schmidt) und Marko (Niclas Deisinger). © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Jakob ist am Boden zerstört. Sein Papagei Bingo lässt jede Menge Federn und er kann sich die Ursache dafür beim besten Willen nicht erklären. Nur allzu ungern betritt er deshalb die Praxis des neuen Tierarztes Kajo Winter. Der kommt zu der Diagnose, dass der Vogel unter Stress leidet. Aber nicht nur Bingo, auch Jakob bekommt gehörig Stress, denn der Papagei wird ihm vor einem Laden einfach so aus dem Auto gestohlen. Bei der Verfolgung des Diebes verletzt sich Jakob am Fuß. Zum Glück sind da ja noch Lucy, Sam und Liam. Sie werden den Täter schon zur Strecke bringen. Kein leichtes Unterfangen und als alle schon aufgeben wollen, gibt es plötzlich doch noch eine heiße Spur!

Buch: Martin Theo Krieger

Tohuwabohu | Folge 112

v.l.: Hajo Winter ( Jochen Schropp) mit dem Salamander und Sam (Yann Casack) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Kajos Praxis ist voll und er selbst im Dauerstress. Da kommt der Besuch seiner Mutter Irene gerade recht. Allerdings sorgt die mit ihrer liebevoll übergriffigen Art eher für noch mehr Unruhe im Hause Winter. Während Sam ihre Anwesenheit genießt, ist Liam auf Konfrontationskurs, da sich Oma Irene in seinen Augen, wie die verstorbene Mutter aufführt. Ronja und Toni bangen derweil um das Leben eines Feuersalamanders. Beim gemeinsamen Umherstreunen im Wald war Ronja einen Abhang hinuntergestürzt und auf das kleine Tier gefallen. Da sich der Salamander kaum noch bewegt, machen sich die beiden Mädchen große Sorgen. Bei dem Versuch, das Tier zu retten, verpassen sich Toni, Ronja und Pari immer wieder. Als der Feuersalamander dann aber endlich in Kajos Praxis landet, sind sich alle einig: Heute war ein echtes Tohuwabohu!

Buch: Martin Theo Krieger

Der verschwundene Pascha | Folge 113

v.l. Luzy (Paulina Schnurrer), Liam (Nils Hofmeister) und Jakob (Volker Conradt). © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Lucy hat sich für eine Party mächtig in Schale geworfen und ist auch fast schon aus der Tür. Da kommt ausgerechnet Mama Petra um die Ecke und erinnert an eine Alpakatour für Touristen, die Lucy eigentlich durchführen sollte. Das war’s dann wohl mit der Party! Liam, der ein bisschen für Lucy schwärmt, bekommt das Gespräch zufällig mit. Er hat zwar keine Ahnung von Alpakas, aber die rettende Idee, die Tour anstelle von Lucy zu übernehmen. Wenn Liam nur geahnt hätte, auf was er sich da eingelassen hat! Die Touristen sind ein sich ständig streitendes Pärchen und zu allem Überfluss ist plötzlich auch noch der Leithammel Pascha verschwunden. Ob er ihn noch findet, bevor der ganze Schwindel auffliegt?

Buch: Martin Theo Krieger

Ein Köder für die Schlange | Folge 114

v.l.: Sam Winter (Yann Cosack), Kajo Winter (Jochen Schropp), Liam Winter (Nils Hofschneider) und Johanna ( Leni Ercep) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Chamäleon Bo oder Schlange Copper? Wer hat das spannendere Haustier? Sam buhlt mit seiner neuen Klassenkameradin Jo um die Gunst ihres äußerst coolen Mitschülers Alex. Im Ferienhaus von Jos Mama kommt es zum großen Showdown. Aber durch ein Missgeschick kann die Nasennatter Copper entwischen, woraufhin sich Alex schnellstens aus dem Staub macht. Sam und Jo suchen überall, aber von der Schlange fehlt jede Spur. Zu dumm nur, dass Jos Mama das Ferienhaus schon am nächsten Tag an Touristen vermietet hat. Und da der Mutter die Schlange sowieso ein Dorn im Auge ist, muss sich Jo jetzt rasch etwas einfallen lassen. Gemeinsam mit Sam heckt sie einen Plan aus. Ob er gelingen wird?

Buch: Brinx/Kömmerling

Ganter Gunther | Folge 115

Josefine Grieshaber (Sanne Schnapp) und Vinzenz (Michael Sideris) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Zufällig macht Ronja die Bekanntschaft von Gunther, einem Gänserich, der ihr Herz im Sturm erobert, sich aber bei seinen Artgenossen gar nicht wohl zu fühlen scheint. Als sie erfährt, dass die ganze Gänseschar geschlachtet werden soll, gibt es für Ronja kein Halten mehr: Die Gänse müssen gerettet werden! Dina ist davon gar nicht begeistert, aber Josefine kommen die Tiere, die sich auch hervorragend als Wachhunde eignen sollen, wie gerufen: Seit einiger Zeit erhält sie nämlich anonyme Drohmails und fühlt sich auf dem Grieshaberhof gar nicht mehr so sicher. Ihr Mann Vinzenz aber ist von den neuen, ständig schnatternden Hausgästen völlig genervt und auch Ganter Gunther scheint sich nicht wohlzufühlen. Er sondert sich immer mehr vom Rest der Schar ab. Ronja ist höchst besorgt und bekommt Unterstützung von Greta Hansen, die Kajo in der Tierarztpraxis aushilft. Können sie zusammen herausfinden, was dem Ganter fehlt? Und kann die Gänseschar Josefine tatsächlich schützen?

Buch: Brinx/Kömmerling

Blindes Vertrauen | Folge 116

Luzy (Paulina Schnurer) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Lucy kann es nicht glauben: Pirat, ihr Pflegepferd, hat eine seltene Augenkrankheit und droht nun auch noch auf dem zweiten Auge zu erblinden. Pirats Besitzerin Anja Behrens will zum drastischsten aller Mittel greifen. Das Pferd soll eingeschläfert werden! Aber da hat Frau Behrens die Rechnung ohne Tierretterin Lucy gemacht! Mitten in diese aufregende Situation kehrt Paulina mit ziemlichem Gefühlschaos im Gepäck auf den Pferdehof zurück. Nach drei Monaten Fernbeziehung mit ihrer neuen Liebe Martha muss Paulina nämlich feststellen, dass durch die Distanz auch einige Probleme im Verborgenen geblieben sind, die jetzt unweigerlich ans Tageslicht kommen: Martha hat ihr Coming-Out bisher vor ihrer Mutter, Anja Behrens, geheim gehalten. Paulina ist enttäuscht und am Boden zerstört. Meint es Martha überhaupt ernst mit ihr?

Buch: Martin Muser und Hanno Raichle

Liebe auf den ersten Blick | Folge 117

v.l.: Kajo Winter (Jochen Schropp), Dina Estili (Maya Haddad), Sam Winter ( Yann Cosack) © SWR/Maria Wiesler SWR Maria Wiesler

Es ist Liebe auf den ersten Blick als Sam der streunenden Hündin Tinka begegnet! Doch dieses Glück ist nur von kurzer Dauer, denn Tom und Suse, Tinkas Besitzer, vermissen die kleine Ausreißerin und lassen bereits nach ihr suchen. Schweren Herzens muss Sam die kleine Hündin wieder abgeben. Und er hat kein gutes Gefühl dabei: Tom und Suse haben sich nämlich frisch getrennt, leben im Dauerclinch und jeder will Tinka für sich haben. Kein Wunder, dass das sensible Tier ständig wegläuft! Unterdessen laufen die Vorbereitungen für Sams Geburtstagsparty auf Hochtouren. Aber Sam hat nur Tinka im Kopf. Und Kajo nur Dina. Seit Monaten turteln die beiden miteinander, doch sie schaffen es nicht, zu ihren Gefühlen zu stehen. Deshalb beschließen die Kinder, die Sache in die Hand zu nehmen. So jagt eine Überraschung die nächste. Und vielleicht gibt es zu guter Letzt ja doch noch ein Happy-End für alle Beteiligten?

Buch: Brinx / Kömmerling