Blutige Kohle

Ein Film von Christopher Stoeckle und Paola Tamayo

El Samario ist sein ehemaliger Kämpfername. Auch noch heute nennen ihn viele seiner Freunde so. Sein bürgerlicher Name ist Alcides Manuel Mattos Tabares. Er war über zehn Jahre lang als Soldat in der paramilitärischen Organisation AUC in Kolumbien aktiv. Zuerst war er nur ein einfacher Fußsoldat, später dann Sicherheitsmann und schließlich Kommandant. Wenn ein Mordauftrag einging, dann ging dieser durch die Hände von El Samario. Nach eigenen Angaben war er an der Ermordung von über 200 Personen beteiligt, darunter auch Minderjährige. Es geschah in der Region Cesar im Nordwesten Kolumbiens –

angeblich im Auftrag multinationaler Kohleunternehmen. El Samario berichtet: „Diese Personen wurden von mir und meinen Kameraden zerstückelt und dann in Massengräbern begraben. Wir haben sie aufgeschnitten und die Innereien entfernt. Das ist ziemlich eklig, weil eine Person stinkt, wenn man sie aufschneidet.“ Das Ziel war, behauptet El Samario, Angst und Schrecken zu verbreiten, so dass die Bewohner ihre Grundstücke verlassen. So waren die Grundstücke frei für den Abbau durch die Kohleunternehmen.

Tausende Opfer

Anfang 2017 wurde El Samario im Alter von 42 Jahren nach einer verbüßten Haftstrafe von nur knapp zwölf Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Im Film spricht er über seine Taten und erklärt, was angeblich vorgefallen ist, von wem die Befehle kamen und wer wirklich hinter den tausenden Toten steckt.

Ungeklärte Schicksale und andauernde Ungewissheit

Nellys war am Tag der Ermordung ihres Vaters und ihrer Brüder 15 Jahre alt. Heute ist sie Anfang 30 und denkt noch immer jeden Tag an die schrecklichen Stunden, die ihr Leben und das ihrer Familie für immer verändert haben. El Samario hat sie nie persönlich kennengelernt, doch sie weiß, dass er für die Tötungen zumindest mitverantwortlich ist. Direkt nach der Tat wollte sie die Mörder ihrer Familie töten. Seit sie eigene Kinder hat, ist dieser Hass verflogen, sagt sie. Doch vergessen und vergeben kann Nellys nicht. Bisher wurden nur die Überreste ihres jüngsten Bruders wiedergefunden, zwei weitere Brüder und der Vater sind noch immer verschollen. Sie beschreibt ihre Gefühle so: „Oh mein Gott. Was muss mein Bruder gefühlt haben, als sie ihn so fesselten. So haben wir ihn gefunden, aber die anderen haben wir noch nicht gefunden. Das ist ein andauernder Kampf.“ Damit auch die anderen Familienmitglieder gefunden und bestattet werden können, ist sie sogar bereit, sich mit den Mördern zu treffen. Sie hofft auf neue Hinweise, um den Ort ausfindig zu machen, an dem die Überreste der Anderen begraben liegen könnten.

Auf der Suche

Die Unwissenheit über die Geschehnisse und Hintergründe der Ermordung lässt vor allem Nellys seit Jahren keine Ruhe. Aus diesem Grund hat sich die Familie nun zu einem gewagten Schritt entschieden: Sie treffen El Samario und fahren gemeinsam an den Ort, an dem die Männer der Familie mutmaßlich getötet und vergraben wurden. Kolumbianische Forensiker helfen bei der Suche nach den menschlichen Überresten von Vater und Brüdern. Für die Familie des Opfers ist dieser Schritt der Begegnung unvorstellbar schwierig und eigentlich wollen sie dem Mörder ihrer Familienangehörigen nicht in die Augen schauen.

Die Gewalt nimmt wieder zu

Nach einiger Zeit relativer Ruhe haben seit ungefähr zwei Jahren die Morde an Gewerkschaftern und politischen Aktivisten in Kolumbien wieder zugenommen. Neue paramilitärische Einheiten werden gegründet und Menschen angeblich für Rohstoffe umgebracht oder von ihrem Grund und Boden vertrieben. Auch wieder in der Cesar-Region, wo El Samario noch bis vor kurzem selbst tätig war. Die Regierung und die zahlreichen Kohleunternehmen leugnen diese Präsenz der militanten Gruppierungen.

Andauernde Geschäftsbeziehungen

Viele Energieunternehmen in unterschiedlichsten Ländern beziehen, trotz der bereits seit Jahren bestehenden Vorwürfe bezüglich paramilitärischer Morde und Landvertreibungen, weiterhin Kohle aus Kolumbien. Hauptlieferanten sind dabei die Firmen Drummond aus den Vereinigten Staaten und Glencore aus der Schweiz. Eine Verbindung zu Gewaltverbrechen in Kolumbien wird – obwohl diese bis heute andauern – von den internationalen Energieerzeugern bestritten.

Ein hoher Preis

„Blutige Kohle“ zeigt, welch hoher Preis eventuell für die Kohle bezahlt wird, mit der heimische Wohnzimmer geheizt werden. Gleichzeitig gibt der Film einen Einblick in die Psyche eines Auftragsmörders, zeichnet nach, was und wer ihn zu seinen Taten geführt hat und wie er heute mit seinen Schuldgefühlen umgeht. Gezeigt wird auch die Sicht der Opfer auf Mord, Verlust und Traumabewältigung – und die angebliche Verstrickung multinationaler Kohlezulieferer in die Morde.