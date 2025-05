Daten, Fakten, Zahlen

per Mail teilen

Seit 1994 werden im SWR Fernsehen jedes Jahr 40 Folgen der SWR Schwarzwaldserie „Die Fallers“ ausgestrahlt.

„Die Fallers“ ist eine Eigenproduktion des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden.

Die erste Folge der Fallers wurde am 25. September 1994 ausgestrahlt.

Etwa 70 Prozent der Szenen werden in den Ernst-Becker-Studios 3 und 4 des SWR in Baden-Baden gedreht, die restlichen 30 Prozent entstehen auf einem Original Schwarzwaldhof in der Nähe von Furtwangen.

Pro Jahr werden 5 Staffeln gedreht und dabei über 2.000 Seiten Drehbuch verfilmt.

An jedem Drehtag werden von dem 35-köpfigen Team rund 9 sendefertige Minuten erstellt.

Eine Staffel umfasst acht Folgen, die nach dem Dreh in die technische Nachbearbeitung kommen.

Das Ensemble der Fallers besteht aus über 40 Schauspielern.

Die Studios der Fallers (Ernst-Becker-Studios 3 und 4 des SWR in Baden-Baden) haben eine Gesamtfläche von 1.280 Quadratmeter.

Unter rund 300 Scheinwerfern entstehen sämtliche Innenaufnahmen.

30 bis 35 Dekorationen sind in den Fallers-Studios ständig aufgebaut. Bei Bedarf können wechselweise zusätzliche Kulissen errichtet werden.

Für die Dreharbeiten werden ständig etwa 250 Requisiten benötigt.

Gedreht wird – außer in den beiden mehrwöchigen Sommer- und Winterpausen – das ganze Jahr über.