Anne von Linstow und Karsten Dörr waren vor 25 Jahren das „Fallers“-Liebespaar. In der ersten Folge am 24. September 1994 wird ihr gemeinsamer Sohn Albert geboren. Passen die Beiden noch in ihre Kostüme aus der ersten Folge? Und wie verhält sich das heute mit der berühmten Liebesszene? | Embedden kostenfrei möglich.