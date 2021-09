Aussstrahlungstermine Radio, Fernsehen und Online

per Mail teilen

Fernsehen

Das Erste

24.9.2021, 23:45 Uhr – „New Pop – Das Special”

ARD Mediathek

ab 24.9.2021 können hier alle Konzerte angeschaut werden

SWR Fernsehen

Samstag, 30.10.2021, 22:20 Uhr

Wiederholung „New Pop – Das Special 2021“ (105 Minuten) anschließend Konzert Álvaro Soler

SWR3 New Pop 2021 – die Einzelkonzerte, je 2 x 45 Minuten pro Abend in der Nacht von Montag auf Dienstag, ab ca. 00:30 Uhr:

4.10.2021: Tom Gregory und Sigrid

11.10.2021: Álvaro Soler und Dotan

18.10.2021: Celeste, Griff

25.10.2021: Zoe Wees und Giant Rooks

1.11.2021: Rag’n’Bone Man, Wrabel und Tom Grennan

3sat

4.10.2021: 02.25 Uhr Rag’n’Bone Man

4.10.2021: 03.10 Uhr Giant Rooks

4.10.2021: 03.55 Uhr Álvaro Soler

4.10.2021: 04.40 Uhr Dotan

Radio

„SWR3 New Pop“ Radio

16.09, 17.09.und 18.09.2021, 15 – 24 Uhr

19.09.2021, ab 19 Uhr



Interviews im Hörfunkstudio:

Donnerstag 16.09.21

Tom Gregory 14:00 – 14:30 Uhr

Sigrid 15:00 – 15:30 Uhr

Álvaro Soler 17.00 – 17.30 Uhr

Freitag 17.09.21

Celeste 13:15 – 13:45 Uhr

Griff 15:00 – 15:30 Uhr

Giant Rooks 17:40 – 18:00 Uhr

Samstag 18.09.21

Wincent Weiss 14.00 – 14.30 Uhr

Wrabel 15:00 – 15:30 Uhr

Alice Merton 16.00 – 16.30 Uhr

Tom Grennan 17:40 – 18:00 Uhr

SWR3 Die Sonntagsshow, Best of „SWR3 New Pop“ 2021

19.09.2021, 08 – 12 Uhr

Highlights der Einzelkonzerte in SWR3 Club, jeweils 19 und 21 Uhr

20.09.2021: 19.00 Uhr: Tom Gregory | 21.00 Uhr: Sigrid

21.09.2021: 19.00 Uhr: Celeste | 21.00 Uhr: Dotan

22.09.2021: 19.00 Uhr: Àlvaro Soler | 21.00 Uhr: Griff

23.09.2021: 19.00 Uhr: Giant Rooks | 21.00 Uhr: Wrabel

24.09.2021: 19.00 Uhr: Zoe Wees | 21.00 Uhr: Tom Grennan

Livestream

SWR3 New Pop TV

Der New Pop Online-Stream mit allen Konzerten live und Star-Interviews mit SWR3 Moderator Constantin Zöller

Donnerstag von 19 Uhr bis 24 Uhr.

Freitag und Samstag von 16 Uhr bis 24 Uhr.

Sonntag ab 19 Uhr

Konzerte im Livestream:

Donnerstag 16.09.21

Tom Gregory 19:00 – 20:00 Uhr

Sigrid 21:00 – 22:00 Uhr

Àlvaro Soler 22.30 – 23.30 Uhr

Freitag 17.09.21

Dotan 16:00 – 17:00 Uhr

Celeste 19:00 – 20:00 Uhr

Griff 21:00 – 22:00 Uhr

Giant Rooks 23:00 – 00:00 Uhr

Samstag 18.09.21

Zoe Wees 16:00 – 17:00 Uhr

Wrabel 21:00 – 22:00 Uhr

Tom Grennan 23:00 – 00:00 Uhr

Sonntag, 19.09.21

Rag’n’Bone Man ab 19.00 Uh