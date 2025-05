Ausstrahlungstermine: Radio, Web und Fernsehen

Radio

SWR3 Festivalradio „SWR3 New Pop Festival”

12.9. bis 14.9.2019, 13:00 – 24:00 Uhr

SWR3 Die Sonntagsshow, Best of „SWR3 New Pop Festival” 2019

15.9.2019, 08:00 – 12:00 Uhr

Highlights der Einzelkonzerte im SWR3 Club, jeweils um 20 Uhr

16.9.2019 Picture This

17.9.2019 Declan J Donovan

18.9.2019 Dean Lewis

19.9.2019 Lewis Capaldi

20.9.2019 Justin Jesso

23.9.2019 Dennis Lloyd

24.9.2019 Christopher

26.9.2019 Dermot Kennedy

27.9.2019 The Faim

30.9.2019 Freya Ridings

1.10.2019 Sam Fender

SWR3 New Pop Festival im Digitalradio (DAB+)

Das „SWR3 New Pop Festival“ wird auch im Digitalradio übertragen. Hierzu wird ein Eventkanal „New Pop Festival“ im Digitalradio (DAB+) in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eingerichtet. Zu finden ist er nach einem Neuscan der Programme in der Senderliste auf dem Digitalradio ab Donnerstag, den 14. September.

Web

Das „SWR3 New Pop Festival“ wird an allen Festivaltagen jeweils in der Zeit von 16 bis 24 Uhr über den SWR3 Video-Livestream auf SWR3.de übertragen. Nachmittags sind die Star-Talks mit Pierre M. Krause zu sehen, abends alle Festivalkonzerte, moderiert durch Daniela Hilpp.

Fernsehen

Das Erste

20.09.2019 23:30 Uhr – New Pop Festival – Das Special

SWR Fernsehen

07.09.2019 23:30 Uhr – 25 Jahre SWR3 New Pop Festival – Doku

07.09.2019 00:30 Uhr – Best of 25 Jahre SWR3 New Pop Festival – Die lange Nacht (Konzerte)

05.10.2019 22:50 Uhr – SWR3 New Pop – Das Special

06.10.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Picture This

13.10.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Declan J Donovan

20.10.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Dean Lewis

27.10.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Lewis Capaldi

03.11.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Justin Jesso

10.11.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Dennis Llyod

17.11.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Christopher

24.11.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Dermot Kennedy

01.12.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – The Faim

08.12.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – Freya Ridings

15.12.2019 00:20 Uhr – New Pop Festival – San Fender

3sat

09.09.2019 1:40 Uhr „25 Jahre SWR3 New Pop Festival – Die lange Nacht”

23.09.2019 1:35 Uhr Einzelkonzerte Teil 1

04.11.2019 2:00 Uhr Einzelkonzerte Teil 2