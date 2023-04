SWR Kultur in der ARD Mediathek

Wo „K” draufsteht, steckt Kultur drin: SWR Inhalte von Hoch- bis Popkultur, von regional bis national, bereits auf Instagram und Facebook, jetzt auch in der ARD Mediathek.

Der SWR Kultur-Kosmos wird sich neben Facebook und Instagram auch auf andere Ausspielwege ausdehnen. Das neue Kulturmagazin „SWR Kultur“ für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz startet am 15. April 2023 in der ARD Mediathek und am 16. April 2023 im SWR Fernsehen. Das Magazin erzählt von der menschlichen Seite der Kultur im Südwesten mit Geschichten aus den Kreativszenen in Design, Oper, Tanz, Kunst, Rap, Festival, Schauspiel, Lyrik, Roman, Malerei, Comic, Streetart. Mit modernen grafischen Übergängen und ohne Moderation bietet das Format viel Fläche für Portraits, Reportagen und Tipps