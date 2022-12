SWR Journalist Benjamin Wüst zeigt, wie sein Arbeitstag als WM-Reporter aussieht.

Das National Broadcasting Center in Mainz

Für den größten Teil der Sport-Kolleg:innen von SWR und ARD heißt es bei der FIFA-Fußball-WM aber nicht „ab in die Wüste“, sondern: ab auf den Lerchenberg in Mainz. Dort teilt sich die ARD mit dem ZDF wieder das NBC, das National Broadcasting Center. Rund 6000 Kilometer von Doha entfernt sorgt SWR Regisseurin Anne Fleig im NBC für den reibungslosen Ablauf vor und hinter der Kamera. In den Büros, Schneideräumen und im WM-Studio arbeiten Cutter:innen, Redakteur:innen und Moderator:innen an WM-Berichten und Sendungen.