Tony Bauer und Negah Amiri als Influencer-Paar Leif und Isi Sommer

Isi (ich) und Leif (Tony) sind Figuren, die wie der Name es bereits verrät, eine Leichtigkeit und Naivität ausstrahlen, die ich gerne selbst im Alltag hätte. Isi und Leif gehen, ohne viel nachzudenken, durch die Welt und nehmen immer ihre Follower:innen mit einem Selfiestick und einem Smartphone mit. Alles, was sie von sich geben, ergibt keinen Sinn, doch in ihrer Welt glauben sie fest daran. Es war so albern und zugleich so lustig.