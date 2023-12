Tilman, 26 Jahre

Tilman ist ein aufgeschlossener junger Mann, der das Leben in vollen Zügen genießt. Er ist derjenige, der eine Gruppe zusammenhalten kann, für jede:n ein offenes Ohr hat und immer zur Stelle ist, um zu helfen. Er mag Sport und Pesto kochen. Tilman zieht in diesem Jahr von zuhause aus und träumt von einem eigenständigen Leben. Tilman ist ein echter Charmeur, der seine Aufmerksamkeit gerne Frauen schenkt. Beflügelt von schönen Momenten verliebt er sich oft sehr schnell. Auf der Reise findet Tilman bereits an Tag eins die große Liebe, merkt aber selbst, dass er auch hier zu schnell war und nicht auf sein inneres Bedürfnis, den Dingen Zeit zu geben, gehört hat.

Tilmans Ziel: Auf der Reise möchte er lernen, die Dinge langsamer angehen zu lassen und sich mehr Zeit zu nehmen – auch in der Liebe. Außerdem will er sich auf den großen Tag seines Auszugs von zuhause vorbereiten. Kochen liegt ihm bereits, aber in so einer WG muss man sich auch auf gemeinschaftliche Beschlüsse festlegen. Denn die Bedürfnisse anderer in den Vordergrund zu stellen, ist gar nicht so einfach und auch für Tilman auf dieser Reise eine Herausforderung.