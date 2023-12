Nach der großen Hausparty in der Bad Kreuznacher Villa, geht es für die Reisegruppe nach Cochem an die Mosel. Kanufahren steht auf dem Tagesplan. Anfangs sind alle hochmotiviert, bis die Kräfte beim Paddeln langsam schwinden. Zwischen Ross und seiner Kanubesatzung kommt es zum Streit. Die Crew verweigert das Paddeln, alles hängt an Ross, der immer mehr verzweifelt.

Die letzte Nacht der diesjährigen Abenteuerreise verbringt die Down-the-Road-Truppe auf einem Campingplatz. Die Gruppe muss sich einigen, wer die Nacht im luxuriösen Camper verbringt und wer im Zelt auf dem harten Boden schläft. Rücksichtnahme und Empathie stehen bei dieser Aufgabe im Vordergrund. Nach der sportlichen Herausforderung auf der Mosel liegen die Nerven bei Jascha allerdings immer noch blank – und so wird die Aufgabe vor allem für seine Mitreisenden Daniel und Tilman zur echten Geduldsprobe.

Am nächsten Morgen heißt es langsam Abschied nehmen. Melancholie liegt in der Luft. Beim Frühstück blickt Ross gemeinsam mit seinen Mitreisenden auf die vergangenen zwölf Tage zurück: Wie haben sie sich während der Reise entwickelt? Was haben sie gelernt? Und was war ihr ganz persönliches Highlight?

Zum Abschied wartet noch ein allerletzter Höhepunkt auf die Gruppe! Eine Fahrt im Heißluftballon und das Gefühl von Freiheit.