Heute geht es auf den Ziegenhof Zollernalb. Die Gruppe teilt sich auf: Lea, Daniel und Tilman dürfen mit dem Traktor fahren. Damit ermöglicht Ross einem seiner Schützlinge einen großen Traum. Unterdessen kümmern sich Jascha, Katharina und Leonie um den Ziegenstall. Sie misten aus und putzen, was das Zeug hält. Dabei entpuppt sich Jascha als der geborene Stallmeister und bekommt sogar ein Angebot für ein Praktikum auf dem Ziegenhof.

Nächster Stopp: Big City Life in Stuttgart! Raus aus den Zelten, hinein ins Hotel. Beim Einchecken an der Rezeption versucht Lea gemeinsam mit Tilman die Zimmer zu verteilen. Ross fordert seine Schützlinge auf, sich in Schale zu werfen, denn am Abend stürzen sie sich ins Nachtleben. Während sich die Reisegruppe schick macht, vertraut Leonie ihrer Zimmerpartnerin Katharina an, dass sie sich manchmal als Frau und manchmal als Mann fühlt. Und dann geht es auch schon los ins Stuttgarter Rotlichtviertel. Das Ziel: eine Bar! Am Tresen kommt Daniel mit der Barkeeperin ins Gespräch. Tilman und Leonie unterhalten sich mit anderen Gästen in der Bar und berichten von ihren Erlebnissen auf dem Ziegenhof. Zu später Stunde wird die Musik aufgedreht, der Partyabend nimmt Fahrt auf und die Gruppe kann ausgelassen feiern.

Am nächsten Tag steht eine Stadtrallye durch Stuttgart an. Aufgeteilt in zwei Teams, machen sich die sechs auf den Weg. Wer übernimmt direkt die Führung und wer fängt früh an zu schwächeln?