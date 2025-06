MixTalk – Das digitale Debattenformat des SWR auf Twitch

per Mail teilen

MixTalk, das digitale Debattenformat des SWR, hat seit 2023 auf der Livestreaming-Plattform Twitch einen festen Platz gefunden. Das interaktive Format wird regelmäßig auf dem ARD-Kanal ausgestrahlt und richtet sich gezielt an ein junges, technikaffines Publikum, das Live-Inhalte und Interaktion schätzt. Ursprünglich als Experiment konzipiert, hat MixTalk inzwischen sein innovatives Potenzial voll entfaltet und erreicht verlässlich neue Zielgruppen für die ARD.

Zukunft und technische Innovationen

Für die kommenden Jahre plant das MixTalk-Team, das Format kontinuierlich weiterzuentwickeln, indem es die technischen Möglichkeiten der Plattform voll ausschöpft und eng mit anderen ARD-Redaktionen kooperiert, um das Potenzial von Twitch noch besser zu nutzen. Seit 2023 besteht die Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk sowie eine Zusammenarbeit mit weiteren ARD-Formaten und Dokumentationen in der Mediathek. Der Bayerische Rundfunk war von 2023 - 2024 mit dabei. Bei den Kooperationen mit den Landesrundfunkanstalten übernimmt der SWR die Bereitstellung der technischen und redaktionellen Infrastruktur, während der jeweilige Kooperationspartner für die Inhalte verantwortlich zeichnet. Der gewünschte regionale Bezug der SR-Sonderausgaben entsteht über die Auswahl der Gäste und der Themen.

Der Weg zu MixTalk auf Twitch

Ursprünglich auf einer eigenen Plattform (mixtalk.de) gestartet, erfolgte Ende 2023 der Wechsel auf Twitch – ein strategischer Schritt, um die Reichweite zu steigern und die User direkt dort abzuholen, wo sie sich ohnehin aufhalten. Die Nutzer profitieren hier von interaktiven Features wie dem „Stream Together“-Tool, das es ihnen ermöglicht, sich per Kamera live in die Diskussion einzuschalten. MixTalk schafft so einen Raum für Dialog und Austausch und trägt zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags bei.

Interaktivität und Community-Nähe

MixTalk nutzt die interaktiven Möglichkeiten von Twitch voll aus. Neben der Möglichkeit, sich live per Kamera zu beteiligen, stehen den Zuschauern weitere Features wie der Live-Chat, Umfragen und Emotes zur Verfügung. Diese Tools fördern den Dialog und sorgen für eine starke Einbindung der Community. Der Erfolg des Formats zeigt sich in den Zahlen: Bereits bei der ersten Livestream-Session im Januar 2023 verfolgten über 40.000 Zuschauer die Diskussion. Der Twitch-Kanal der ARD verzeichnete nach dem Stream einen signifikanten Zuwachs an Followern und erreicht mittlerweile über 52.000 Nutzer (Stand: November 2024).

Ein neues Publikum für die ARD

Dank Twitch erreicht MixTalk ein Publikum, das zuvor kaum Kontakt zu ARD-Inhalten hatte – vor allem junge Erwachsene, die offen für gesellschaftspolitische Debatten sind. Die Plattform ermöglicht es, Inhalte in einem vertrauten Umfeld zu präsentieren, das durch Interaktivität und Authentizität überzeugt.

Insgesamt hat sich MixTalk als Pionierformat auf Twitch etabliert und zeigt, dass Live-Debatten auf dieser Plattform ein enormes Potenzial haben, junge und interaktive Zielgruppen zu erreichen und zu begeistern.