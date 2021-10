Der Zweite Weltkrieg – ein Thema für Kinder? Ja, denn nur wenn Kinder die Vergangenheit kennen, können sie auch die Gegenwart verstehen. Krieg, Flucht, Antisemitismus und Rassismus sind nicht nur Geschichte, sondern sehr aktuell. „Der Krieg und ich“ stellt sich der schwierigen Aufgabe, die Themen Krieg und Holocaust für Kinder ab acht Jahren in altersgerechter Form aufzubereiten.



Wie Kinder den Zweiten Weltkrieg erlebten

Basierend auf Tagebüchern und Biografien von Kindern aus ganz Europa wurden Charaktere erschaffen, die Kindern von heute die Identifikation mit den Kindern von damals erleichtern. Die Protagonisten sind Kinder aus Deutschland, Polen, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Russland und der Tschechischen Republik. Die Serie nimmt bewusst eine europäische Perspektive ein.

Aufwendige Filmgestaltung

Jede der acht Episoden der Dramaserie setzt sich aus mehreren gestalterischen Ebenen zusammen. Die behutsam inszenierten Geschichten werden mit eindrucksvollem Archivmaterial und einer detailreichen Modellwelt kombiniert. und richtet sich an ein Publikum ab acht Jahren.

Geschichten mit einem versöhnlichen Abschluss

Mit „Der Krieg und ich“ können Kinder erfahren, wie verletzlich Mitmenschlichkeit, Solidarität, Toleranz und Freiheit sind und dass es sich lohnt, für diese Werte zu kämpfen. Die Serie möchte durch ihre internationale Perspektive zur Etablierung eines neuen, transnationalen Geschichtsbildes beitragen. Alle Episoden sind so angelegt, dass sie Kinder stärken. Im Sinne der Resilienz finden die Geschichten einen versöhnlichen Abschluss. Die Entwicklung der Serie wurde vom „Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen“ (IZI) wissenschaftlich begleitet. Das Fazit der Studienreihe: „Die Sendung bietet ‒ wie geschichtsdidaktisch gefordert – komplexere Persönlichkeiten an und ermöglicht so eine altersangemessene Mehrperspektivität […]“. Die Dramaserie „Der Krieg und ich“ stuft das IZI als „pädagogisch sehr wertvoll“ ein.

Internationaler Cast

Es spielen mit Rune Temte („Game of Thrones“, „Captain Marvel”) als Onkel Arne in Episode 2, Florian Lukas („Weißensee”, „Madison”) als Vater in Episode 1, Arved Friese („Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“) als Justus in Episode 7, Monika Oschek („Charité“, „Dogs of Berlin“) als KZ-Aufseherin in Episode 8, Anton Petzold („Riko, Oskar und die Tieferschatten“, „Fack Ju Göhte 3“) als Kurt in Episode 7, Gwendolyn Göbel („Dark“, „tschik“) als Greta in Episode 1 und viele mehr.

„Der Krieg und ich“ im Kindernetz



Für Kinder gibt es ein umfangreiches Webangebot im SWR Kindernetz. Unter derkriegundich.de finden sich zahlreiche weiterführende Videoclips und Informationen. Kinder haben bundesweit zahlreiche Zeitzeuginnen und Zeitzeugen interviewt, die im Zweiten Weltkrieg Kinder oder Jugendliche waren. Aktuelle Reportagen über Kinder, die im Krieg leben oder Krieg erlebt haben, richten den Blick auf Gewalt und Bedrohung in unserer Zeit. Erklärstücke zu Begriffen wie „Judenstern“ oder „Hitlerjugend“ ergänzen das Webangebot für Kinder. Das Angebot der Webseite wird bis zum Sendestart laufend erweitert.

Unterricht mit der Reihe „Der Krieg und ich“ auf planet-schule.de



„Planet Schule“, das öffentlich-rechtliche Bildungsangebot von SWR und WDR, stellt ab Ende August 2019 auf planet-schule.de umfangreiche Unterrichtsmaterialien zu „Der Krieg und ich“ zur Verfügung: konkrete Vorschläge für den Einsatz der Reihe, zahlreiche Arbeitsblätter und ein Glossar. Das Angebot richtet sich an Lehrende und ist frei zugänglich.

Rahmenprogramm bei KiKA

KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, bettet die Ausstrahlungen ein in ein neu produziertes Rahmenprogramm, das medienpädagogisch begleitet wurde. Es wird an vielen Originalorten und mit Zeitzeugengesprächen produziert. Moderiert wird es von Clarissa Corrêa da Silva („KUMMERKASTEN“, KiKA und „Wissen macht Ah!“, WDR) und Tobias Krell („Checker Tobi“). Die Kinder werden so sensibel auf die Zeitreise vorbereitet und begleitet.

Ausstellung „Der Krieg und ich. Kriegskinder 1939-1945“

Zur Serie entsteht die Wanderausstellung „Der Krieg und ich. Kriegskinder 1939-1945“ von platform e.V. in Kooperation mit LOOKSfilm. Sie greift das Thema auf und führt es in Form einer interaktiven Ausstellung ebenfalls für ein junges Publikum und Familien anschaulich weiter. In Containern werden die Lebensräume der drei Protagonisten Anton, Sandrine und Vera aus der Dramaserie für Besucher zugänglich gemacht. Das Publikum betritt als Gast das persönliche Umfeld dieser Kinder. Es ist ein Erlebnis mit vielen Sinnen: Objekte können betrachtet, angefasst und benutzt werden. Ergänzend berichten Tondokumente und historische Filmausschnitte aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Darüber hinaus sind während der Öffnungszeiten in einem Veranstaltungscontainer unter anderem die Episoden von „Der Krieg und ich“ zu sehen. Die Ausstellung wird am 31. August auf dem Dorothea-Schlegel-Platz am S-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin im Rahmen der Langen Nacht der Museen eröffnet. Dort wird sie bis zum 6. September zu sehen sein. Anschließend wandert sie weiter zu Europas größten Kinder-, Jugend- und Familienzentrum (FEZ-Berlin) sowie in andere Städte. Informationen zur Ausstellung sind unter platform-berlin.eu/kriegskinder verfügbar.

Preise und Nominierungen

Die erste Episode von „Der Krieg und ich“ erhielt 2018 den renommierten „Goldenen Spatz“ in der Kategorie Information/Dokumentation. Die Dramaserie gehörte 2019 zu den Nominierten der „Rockie Awards“ beim BANFF World Media Festival für herausragendes Fernsehen aus aller Welt. 2019 wurde „Der Krieg und ich“ mit dem Kinder-Medien-Preis „Der weiße Elefant“ ausgezeichnet.

Produktionsnotiz

Die szenischen Teile der Dramaserie wurden von 30. August bis 28. September 2017 in Schloss Blankenhain bei Crimmitschau, in Blankenburg im Harz und in Dresden gedreht. In den CeTa Studios in Wrocław/Polen entstanden von 27. November bis 12. Dezember die Aufnahmen der Modellwelt. Die acht Episoden haben jeweils eine Länge von 25 Minuten. „Der Krieg und ich" ist eine internationale Koproduktion von SWR und LOOKSfilm mit Toto Studio sowie BBC Alba/MG Alba, Česká televize (CT), EC 1 Łódź und CeTA in Zusammenarbeit mit Momakin, Toute l´histoire und SRF. Die Serie wurde gefördert von der MDM Mitteldeutsche Medienförderung, Creative Europe MEDIA, dem Medienförderprogramm der EU, und Łódź Creates. Die Drehbücher schrieben Matthias Zirzow, Maarten van der Duin und Ramona Bergmann. Regie führte Matthias Zirzow. Produzent der Serie ist Gunnar Dedio (LOOKSfilm). Die Redaktion im SWR liegt bei Lene Neckel und Stefanie v. Ehrenstein (Leitung).

Die deutsche Erstausstrahlung erfolgt bei KiKA und im Ersten. Die Serie wird von verschiedenen Sendern weltweit übernommen. Das Schweizer Fernsehen (SRF) sendete die Dramaserie bereits im Dezember 2018.

Sendung

„Der Krieg und ich“

Am 31. August und 1. September sowie 7. und 8. September, ab 20:00 Uhr bei KiKA und gleichzeitig in der ARD Mediathek



