„Kick it Like Women“

Das Interesse am Frauenfußball ist enorm gestiegen und Expert:innen sehen riesiges Wachstumspotenzial. Der Film begleitet junge Nachwuchsspielerinnen aus ganz Deutschland auf ihrem Weg an die Fußballspitze und bis zur Frauenfußball-EM 2025.

Kaum ein Sport löst seit jeher so viel Euphorie aus wie Fußball. Was bisher vor allem für die Männer galt, ist nun auch im Frauenfußball angekommen. 18 Millionen Zuschauer:innen verfolgten allein in Deutschland das EM-Finale 2022 vor dem Fernseher. Kein einziges WM-Spiel der Männer erreichte diese Quote. Der Dokumentarfilm zeigt verschiedene Lebensentwürfe, Träume und Schicksalsschläge im Umfeld des (deutschen) Frauenfußballs.

Nachwuchskaderschmiede des DFB

Im Mädchenfußballinternat Kaiserau, der deutschen Ausnahme-Institution des DFB, zeigt der Film die jüngsten Talente und beobachtet zwei Schülerinnen bei ihren ersten Schritten in den Profisport und ganz nebenbei auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden.

Junge Profispielerinnen beim FC Bayern, Eintracht Frankfurt und 1. FC Nürnberg

Außerdem werden vier Bundesligaspielerinnen vom FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg begleitet: zwischen Verletzungsangst, geplatzten Träumen, Lampenfieber und Konkurrenzdruck. Wie ist das, als 18-Jährige vor 20.000 Zuschauer:innen auf dem Platz zu stehen, wenn alle Augen auf einen gerichtet sind? Wenn man sich nach einer Verletzung zurück an die Spitze kämpft? Wenn man Profikarriere und Lebensunterhalt unter einen Hut bringen muss? Wenn man permanent um Anerkennung als Frau im Profifußball ringt? Erfolg und Niederlage gehören dabei ebenso dazu wie ein unbändiger Ehrgeiz, Selbstbewusstsein und vor allem eines: Durchhaltevermögen.

Bühl, Sehitler, Kleinherne und Brengel

Beim FC Bayern sieht man neben der Nationalspielerin Klara Bühl die 18-jährige Alara Şehitler, die zu Beginn der Dreharbeiten von Ravensburg nach München wechselt und inzwischen zum Kader der Nationalmannschaft gehört. Bei Eintracht Frankfurt steht Sophie Kleinherne im Fokus und bei Jonna Brengel begleitet der Film den Wechsel von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Nürnberg.

„Kick it Like Women“ ist eine Produktion von Graef Screen Productions im Auftrag des SWR in Zusammenarbeit mit dem BR.

„Kick it Like Women“

voraussichtlich Ende Juni 2025, kurz vor der Frauenfußball-EM, in der ARD Mediathek und evtl. im Ersten

