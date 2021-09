Ein Film von Benjamin Rost

Der Film „Auf der Jagd nach dem Glück“ porträtiert auf poetische Weise drei Männer, die auf einem Diamantfeld illegal nach den wertvollen Steinen suchen, die ihr Leben für immer verändern sollen. Durch ihre Jagd nach dem großen Glück entfaltet sich ein Stück südafrikanische Lebenswelt. Das Schuttfeld, wo sich das alles abspielt, liegt am Rande der Wüste an der Grenze zum Ozean. Es ist aufgerissen wie ein Acker von den vielen Baggern und Maschinen, die hier jahrzehntelang für europäische Firmen den Boden leer gegraben haben. Darunter, tief unter der Erde, liegen noch immer die Reste der reinsten Diamanten der Welt.

Autor Benjamin Rost zum Film

Diamantrausch in Südafrika

Seit einigen Jahren erinnert an diese glorreichen Zeiten des Diamantgeschäfts nur noch ein Zaun, der im Wind wackelt und ein Warnschild: Betreten verboten. Vor nicht allzu langer Zeit begannen die ersten Einheimischen trotzdem über die Zäune zu klettern und das Land zurückzuerobern, das Jahrzehnte von ausländischen Firmen ausgebeutet wurde. Die Gegend hier gilt als eine der ärmsten Südafrikas mit der höchsten Arbeitslosigkeit im ganzen Land. Aus dem ersten Dutzend „Diamant-Schürfer*innen“ wurden deshalb schnell Hunderte, später Tausende, so dass die unterbesetzte Polizei in dieser Einöde der Wüste nicht mehr durchgreifen konnte.

Graben für das persönliche Glück

Tag und Nacht graben sie nun schon seit fast zwei Jahren mit nackten Händen nach den winzigen Steinen: Ein neuer Diamantrausch in Südafrika, der sich wie ein Lauffeuer an der ganzen Westküste ausgebreitet hat. Im Film „Auf der Jagd nach dem Glück“ knüpfen drei Männer individuelle Hoffnungen an dieses Ereignis. Der Diamantrausch soll dem ehemaligen Drogenabhängigen Vianey zu einem besseren Leben verhelfen. Und lässt im obdachlosen Chefkoch Patrick den Traum von Nelson Mandela wieder aufleben. Nur Diamanttaucher George, der einmal Millionär war, hängt reglos und barfuß am Strand seinen Erinnerungen an die ‚guten alten Zeiten‘ hinterher.

Eine poetische Reise

„Auf der Jagd nach dem Glück“ zeigt nicht nur die einzelnen Schicksale dieser Männer auf den so genannten „Digging Fields“. Der Film spürt auch einem universellen Gefühl nach, das für uns in Europa ebenso Gültigkeit hat, wie auf der anderen Seite des Erdballs: der Suche nach dem Glück. Der Film zeigt auch, wie wichtig Hoffnung ist, um in der unwirtlichen Wüste überleben zu können. Er ist eine poetische Reise durch die Wüste, den Sand, den Wind und die Geschichten dreier Überlebenskämpfer.

Bio-/Filmografie Benjamin Rost schloss 2020 sein Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg ab. Seit er 2009 seinen Abschluss an der Bayerischen Akademie für Fernsehen (BAF) machte, arbeitet er als fest-freier Autor für das Bayerische Fernsehen (BR). Bevor er sein Studium an der Filmakademie aufnahm, studierte er Philosophie. Seine Filme liefen u.a. auf der DOK Leipzig und beim Max-Ophüls-Preis. Seit 2016 ist er Stipendiat der „Studienstiftung des deutschen Volkes“. Zwischen 2017 und 2019 lebte er in Ruanda und Südafrika und betreute für die „Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) den Aufbau der Jugendsendung „Iwacu“. Im gleichen Jahr drehte er den Kurzfilm „Ella“, der auf ARTE ausgestrahlt wurde. Außerdem war er Teilnehmer der Documentary Campus Masterschool, wo sein Debutfilm „#Harraga“ entwickelt wurde. „Auf der Jagd nach dem Glück“ ist sein Diplomfilm. Autor:innenstatement ... von Benjamin Rost: Ich habe zwischen 2017 und 2019 in Johannesburg und Ruanda gelebt. Als ich für einen Jugendfernsehkanal arbeitete, der von der Deutschen Entwicklungsorganisation GIZ finanziert wurde, traf ich unverhofft auf einflussreiche Diamant-Trader in der Grenzregion zum Kongo und auch im südafrikanischen Diamant-El-Dorado Namaqualand. 2018 ging ich mit dem Plan dorthin, meine Erfahrungen mit Diamantenhändlern in einem poetischen Film über das fast gestorbene Diamanttaucherdorf Port Nolloth am Rande des Ozeans zu verarbeiten. Da passierte unerwartet etwas Historisches: Ein paar Kilometer vom Dorf entfernt brach plötzlich ein neuer Diamantrausch aus. Eine Hand voll Menschen besetzten eine ehemalige Mine mitten in der Wüste. Aus Dutzenden wurden schnell Hunderte, dann Tausende. Sie arbeiteten hart daran, Diamanten zu finden, die oft nur wenige Millimeter groß sind und gruben mit bloßen Händen nach ihnen. Ich sah es als Pflicht und meine Verantwortung, diese Ereignisse festzuhalten. Denn obwohl wir über einen Zeitraum von einem Jahr gefilmt haben und der Diamantrausch immer größere Ausmaße annahm, gab es überhaupt kein Medieninteresse daran. Unsere Dreharbeiten kristallisierten sich mit der Zeit immer weiter weg von einem rein dokumentarischen Porträt hin zu einer kaleidoskopischen Allegorie auf den weltweiten Kapitalismus. „Auf der Jagd nach dem Glück“ wurde zur filmischen Momentaufnahme eines Ortes und seiner Menschen auf der anderen Seite der Erde, das uns über unsere eigenen Träume, unser Streben nach Glück und den Preis dafür nachdenken lässt. Stabliste Buch und Regie

Benjamin Rost Kamera

Johannes Greisle Ton

David Kalla und Elmar Szücs Schnitt

Robin Jünkersfeld Musik

Philip Miller und Samu Csernák Sounddesign

Volker Armbruster, Moritz Drath Tonmischung

Volker Armbruster Farbkorrektur

Johannes Röckl Produktionsleitung

Jochen Dickbertel (SWR) Herstellungsleitung

Thomas Lechner (Filmakademie Baden-Württemberg) Producer

Estella Suplit (Filmakademie Baden-Württemberg) Produzent

Márk Szilágyi Studiengangskoordinator

Thorsten Schütte Betreuung

Heidi Specogna, Thomas Schadt Redaktion

Marcus Vetter (SWR) Eine Gemeinschaftsproduktion von MSZ Production and Consulting, der Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe Junger Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Festivalteilnahmen 54. Hof International Filmfestival 2020 (Deutschlandpremiere)

36. Dok.fest München 2021 (nominiert für FFF Förderpreis und Megaherz Student Award)

32. One World International Human Rights Film Festival 2021(Weltpremiere)

50. Kyiv International Film Festival - Molodist Kiff 2021

23. Encounters -South African International Documentary Filmfestival 2021 (Südafrikapremiere)

16. Africa in Motion Film Festival 2021

Gewinner 'Special Mention' at Berlinale ‚EDF Empfang der Filmhochschulen‘ - Pitch Über den Film „Ein Film in grandiosen Bildern, der ganz nah an seine Protagonisten herankommt und poetisch von der menschlichen Natur erzählt – sowie der Macht unserer Träume.“, schreibt Jan Sebening vom Dok.Fest München über den Film.

Bildergalerie