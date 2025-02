Junger Dokumentarfilm 2025

Jedes Jahr strahlt der Südwestrundfunk vier Filme von Diplomanden und Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg aus. Die Filme entstehen in Zusammenarbeit mit der Redaktion Dokumentarfilm des SWR und werden finanziell gefördert vom SWR und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg.

Täter oder Opfer?

„Moria 6" von Jennifer Mallmann erzählt die Geschichte von jugendlichen Asylsuchenden, die nach einem Brand im Flüchtlingslager Moria in Griechenland 2020 zu zehn Jahren Haft verurteilt wurden. Doch keiner der Zeugen hat sie dabei mit eigenen Augen gesehen. Der einzige Zeuge, der die Jugendlichen gesehen haben will, hat Griechenland zum Prozessauftakt bereits verlassen und ist nicht mehr zu seiner Zeugenaussage erschienen. Im Zentrum des Films steht ein Briefwechsel von Jennifer mit Hassan, einem der verurteilten Jugendlichen, der ihr aus dem Gefängnis von seinem Alltag, seinen Wünschen und Ängsten berichtet.

Blick hinter die Opernbühne

Der Dokumentarfilm „Primadonna oder nichts – Ein Leben für die Oper“ von Juliane Sauter begleitet drei Opernsängerinnen: Valerie Eickhoff, gerade mitten im Studium, den Opernstar Angel Blue und Renata Scotto, eine italienische Diva im Ruhestand. Die drei Frauen geben alles für eine Karriere als Opernsängerin. Ein Leben im Teufelskreis zwischen Erfolg, Leidenschaft, Angst und Perfektionismus. Die klassische Musikszene wirkt nach außen hin makellos – was hinter der Bühne geschieht, bleibt meist im Verborgenen.

Fulminante Spurensuche

In ihrem neuen Film „Der Rattenfänger“ (AT) gehen Erec Brehmer und Benny Rost auf die Suche nach dem Phänomen des verstorbenen Michael Born, Journalist und Anarchist: Mitte der 1990er Jahre führte er das gesamte Privatfernseh-System durch seine gefälschten TV-Beiträge an der Nase herum. Seine Geschichten über den deutschen Ku-Klux-Klan, ein kurdisches Bombenattentat in der Türkei oder das Gift einer Drogenkröte führten zu einem fulminanten Schauprozess, bei dem auch Fernsehgrößen im Gerichtssaal saßen. Mit Hilfe von bislang unveröffentlichtem Rohmaterial begibt sich der Film auf eine fulminante Spurensuche.

Der Südpazifik gegen den Klimawandel

„Yumi“ erzählt die inspirierende Geschichte von Jurastudierenden wie Solomon (27), Vishal (26) und Romabeth (26), die sich als Teil einer Bewegung von der Universität des Südpazifiks aufmachen, um über die Vereinten Nationen den Klimawandel vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen. Die drei Studierenden arbeiten sich bis auf die internationale Bühne vor. Sie lernen, mit Ministern, Botschaftern und Kommissaren umzugehen und stellen sich den Herausforderungen, die ihr ehrgeiziger Plan mit sich bringt: eine historische Resolution bei den Vereinten Nationen durchzusetzen, mit dem Ziel, die Pflichten von Staaten hinsichtlich des Klimawandels juristisch zu bewerten.

Neue Staffel Junger Dokumentarfilm

voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2025 im SWR

