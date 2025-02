Als Undercover-Agent in einer Gruppe krimineller Hooligans gerät der junge Meni in Entscheidungskonflikte.

Außenseiter in der eigenen Familie, Outlaw für die Gesellschaft, erwartet der junge Meni nichts vom Leben. Als Undercover-Agent unter kriminellen Hooligans gerät er endgültig zwischen alle Stühle. Sein Einsatz wird nicht nur zur gefährlichen Herausforderung, sondern auch zur tiefgreifenden Lebensentscheidung.

Inspiriert von einer wahren Geschichte

Meni Azulai (20), Getränkeverkäufer vor dem Teddy-Fußballstadion in Jerusalem, gerät zufällig in eine Konfrontation zwischen zwei rivalisierenden Hooligan-Gruppen und rettet einem Mann das Leben – ohne zu wissen, dass es sich dabei um den Anführer des radikalen Unterstützerclubs Lions Den, Ovad Hamami, handelt. Dabei verletzt er einen Polizisten schwer und landet, wie die anderen Mitglieder der Gruppe, in Polizeigewahrsam. Dies ist der Beginn seines Lebens als Undercover-Agent in einer der gefährlichsten kriminellen Vereinigungen des Landes. Denn die Polizei in Gestalt von Kommissarin Eli Madmoni kann Meni unter Druck setzen, weil er sich bisher dem Militärdienst entzogen hat und verlangt von ihm, seinen Kontakt zu den Lions Den zu nutzen. Ovad bietet Meni eine Sonderstellung bei den Lions Den an, auf die er sich schon deshalb einlässt, weil er sich auf Anhieb in Kinneret, die Anwältin des Clubs verliebt. Meni findet bei den Lions Den alles, was er bisher vermisst hat: Anerkennung, Geborgenheit und Liebe. Doch was passiert, wenn seine wahre Identität ans Licht kommt? Und ist er überhaupt noch ein Polizeispitzel? Meni muss sich fragen, wohin er eigentlich gehört. Die Serie ist inspiriert von der Lebensgeschichte von Yuval Borenstein.

SWR Beitrag für FabFiction

„Hooligans“ ist im Rahmen der Initiative FabFiction von NDR, SWR und WDR entstanden. Ziel ist es, das Angebot der ARD Mediathek von attraktiven, spannenden und modern erzählten, seriellen Koproduktionen zu erweitern. „Hooligans“ ist eine internationale Koproduktion von Artza Productions, Elvie Productions und Place du Marché Productions mit KAN, Canal plus sowie SWR, NDR und WDR. Die Drehbücher stammen von Lee Gilat, Izhar Harlev, Ester Namdar Tamam, Regie führte Lee Gilat.

„Hooligans“

8-teilige Serie, voraussichtlich Mitte 2025 in der ARD Mediathek

