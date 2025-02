Der Film widmet sich anlässlich des 50. Todestages am 4. Dezember 2025 von Hannah Arendt dem Leben und Vermächtnis einer der bis heute bekanntesten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts.

Berühmt wurde Hannah Arendt mit ihrer Studie zur Entstehung totalitärer Herrschaft. Umstritten ist sie für ihre Diagnose der „Banalität des Bösen“. Bewundert wird ihr unermüdliches und furchtloses Eintreten für die Freiheit des Denkens und die offene Gesellschaft.

Messerscharfe Denkerin der Stunde

Auch 50 Jahre nach ihrem Tod hallt Arendts Stimme mit durchdringender Aktualität in unsere Zeit. Manchen gilt sie gar als „Denkerin der Stunde“. Ihre messerscharfen Analysen und ihre brillante Rhetorik bewegen und überzeugen in Zeiten von Autoritarismus, Vertreibung und Antisemitismus, in denen das Vertrauen in demokratische Prozesse sinkt, vielleicht mehr denn je. Ihre Geschichte und ihre Stimme zeigen auch heute noch, wie man als Privatperson und Bürger:in in dunklen Zeiten handeln kann.

„Hannah Arendt – Denken ist gefährlich“ (AT) ist eine Produktion von LOOKSfilm und Jeff Bieber Productions in Koproduktion mit dem SWR und rbb.

„Hannah Arendt – Denken ist gefährlich“ (AT)

voraussichtlich im Ersten rund um den 50. Todestag am 4. Dezember 2025

