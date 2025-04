Sami Khedira (35) gehörte zur Fußballnationalmannschaft, die 2014 in Rio de Janeiro den Weltmeistertitel gewann. Beim legendären 7:1 Sieg im WM-Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien traf Khedira zum 5:0 – einer von sieben Treffern in 77 Länderspielen. Nach der WM wurde der Sportplatz seines Heimatvereins TV Oeffingen nach ihm benannt. Khedira spielte in den Jugendmannschaften des VfB Stuttgart, gewann mit dem Bundesligateam 2007 die Deutsche Meisterschaft. 2009 feierte er im Spiel gegen Südafrika sein Debut in der Nationalmannschaft. 2010 der Wechsel vom VfB Stuttgart zu Real Madrid, wo Khedira die Spanische Meisterschaft, zweimal den Pokalwettbewerb Copa del Rey, 2014 die Champions League und im selben Jahr die FIFA-Klub-WM gewann. Mit Juventus Turin (von 2015 an) wurde er fünfmal italienischer Meister und dreimal Pokalsieger. Seine Karriere beendete er 2021 beim Bundesligisten Hertha BSC. Im September 2022 wurde Khedira beim VfB Stuttgart als Berater vorgestellt.