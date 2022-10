Philipp Sohmer, Jahrgang 1975, ist seit 20 Jahren Reporter und Kommentator für den SWR und die ARD. Als Kenner der internationalen Sportpolitik kommentiert er regelmäßig in den Tagesthemen. Sohmer war bei vier Fußball-Weltmeisterschaften und einem halben Dutzend Olympischen Spielen dabei. Der Diplom-Journalist berichtet sowohl über das Geschehen im Stadion, als auch über die Vorgänge hinter den Kulissen. Als Autor hat er mehrere Features und Dokumentationen zu sportpolitischen Themen verantwortet, etwa über die FIFA, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland oder die WM 2022 in Katar. Philipp Sohmer lebt in Stuttgart.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)