Philipp Hofmeister kommentiert seit 2015 die Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft im Hörfunk. Als Moderator präsentiert er die Sportnachrichten in den Radiowellen hr-info, hr1, hr3 und ist als ARD-Reporter seit 2011 auch regelmäßig in der Bundesligakonferenz zu hören. Dort kommentiert er die Bundesligaspiele von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98. Auch bei den Olympischen Sommer- und Winterspielen war Hofmeister als Reporter für den ARD-Hörfunk im Einsatz. „Mit dem WM-Finale in Katar geht ein Lebenstraum in Erfüllung“, so der 41-Jährige. Philipp Hofmeister lebt in Frankfurt am Main.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)