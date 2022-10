per Mail teilen

Julia Metzner (48) ist dank ihrer Leidenschaft für Sprachen, Sport und Reisen im Sportjournalismus gelandet. Ein geplanter Kurzaufenthalt in Melbourne dauerte mehr als fünf Jahre, da sie dort für den staatlichen Sender SBS (Special Broadcasting Service) arbeitete – unter anderem als Reporterin bei der FIFA Fußball-WM in Deutschland. 2007 wechselte sie zum NDR. Dort gelang ihr der Sprung in die legendäre ARD-Bundesligakonferenz. Sie begleitete die Fußballerinnen zum EM-Titel 2013 sowie zu Olympia-Gold 2016 und berichtete von Leichtathletik und Tennis. 2007 ging sie zum SWR, sie ist seitdem auch als Nationalmannschafts-Reporterin unterwegs.