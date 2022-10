per Mail teilen

Holger Dahl ist seit rund 20 Jahren samstags in der ARD-Bundesligakonferenz zu hören und erfüllt sich dabei seinen Kindheitstraum. Der 47-Jährige zählt zum festen Ensemble des Radio-Klassikers. Direkt nach dem Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln führte ihn sein Weg zum WDR. Über die Nationalmannschaft berichtet der Bergisch Gladbacher seit dem Sommermärchen 2006. Sein WM-Wunsch ist klar: „Anders als zuletzt bei der EM im Wembley- oder der WM im Luzhniki-Stadion würde ich am 18. Dezember natürlich gerne Tore der DFB-Elf schildern.“