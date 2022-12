Claus Lufen wurde 1966 in Orsoy am Niederrhein geboren. Er studierte Sport und Germanistik und war am Institut für Sportpublizistik der Deutschen Sporthochschule Köln beschäftigt. 1985 begann er seine Karriere als freier Mitarbeiter für die Neue Ruhr Zeitung und in der Sportredaktion des WDR. Seit 1996 berichtet Claus Lufen im Ersten von sportlichen Großereignissen wie Olympischen Spielen und Welt- sowie Europameisterschaften. Seine Schwerpunkte in der Berichterstattung liegen bei Leichtathletik und Beachvolleyball. Lufen ist Fußballreporter der Sportschau, er war bei Europa- und Weltmeisterschaften und mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Fußball begleitet er auch in digitalen Ausspielwegen. Für das Jugendangebot „funk“ von ARD und ZDF hat Lufen das Fußballformat „Kickbox“ konzipiert und geleitet. Während der FIFA Fußball-WM 2022 moderiert er die WM-Ausgaben von „Sportschau Thema“.