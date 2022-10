Ramin Sina, 32, ist seit 2022 ARD-Korrespondent für die Arabische Welt. Aufgewachsen in Stuttgart, zieht es ihn zum Studium nach Marburg und Kairo. Bachelor Nahostpolitik, parallel dazu Kicken in der Verbandsliga. Dann der Wechsel nach Mailand für den Master. Erste Erfahrungen als Reporter bei der WM 2014 in Brasilien. 2017 Journalistisches Volontariat beim SWR und Fußballtrainer UEFA B-Lizenz. Es folgen drei Jahre als SWR-Fernsehreporter, 2020 erster Kriseneinsatz für die ARD nach der Explosion im Hafen von Beirut. Ramin Sina lebt in Kairo.

