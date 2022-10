Almuth Schult (31) gewann mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 2013 den Europameistertitel und 2016 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Bereits 2010 stand sie beim Gewinn des Weltmeistertitels im Tor der U20-Nationalmannschaft. Mit dem VfL Wolfsburg gewann Almuth Schult sechsmal die Deutsche Meisterschaft, achtmal den DFB-Pokal und 2014 die Champions League. Im selben Jahr wurde sie gemeinsam mit der US-Amerikanerin Hope Solo zur Welttorhüterin des Jahres gewählt. Im Sommer 2022 wechselte Schult in die National Women’s Soccer League zum Angel City FC nach Los Angeles. Die Mutter von Zwillingen ist Mitgründerin der Initiative „Fußball kann mehr“, die sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Fußball einsetzt. Am 6. September 2022 gab Almuth Schult nach 1.165 Tagen ihr Comeback in der Nationalmannschaft. Für die ARD war sie erstmals bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 als Expertin tätig.

