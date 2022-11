per Mail teilen

Alexander Bommes (46) arbeitet im Ersten als Sportmoderator, Quiz- und Talkmaster. Bei der Fußball-WM 2022 wird er aus dem WM-Studio in Mainz moderieren. Der ehemalige Handballspieler gehört seit 2012 zum Moderationsteam der Sportschau. Linksaußen Bommes spielte für den VfL Gummersbach und den TSV Bayer Dormagen. Nach seinem abgeschlossenen Jurastudium absolvierte Bommes beim NDR ein journalistisches Volontariat. 2008 erhielt er einen Vertrag beim NDR, für den er schon zuvor als Freier Mitarbeiter tätig war und beendete daraufhin seine Handballkarriere beim TSV Altenholz in der 2. Liga. Seit 2012 ist Bommes Gastgeber in der der Quizshow „Gefragt – Gejagt“, die seit 2015 auch im Ersten ausgestrahlt wird. Der gebürtige Kieler ist als Moderator regelmäßig bei großen Sportereignissen im Fußball, Handball und bei Olympischen Sommerspielen im Einsatz.