„Feuer und Flamme“ in Heidelberg

Die beliebte Serie wird fortgesetzt: Nach Einsätzen in Nordrhein-Westfalen geht es in den Südwesten. Die Feuerwehr Heidelberg gibt Einblicke in ihren herausfordernden Alltag.

Egal ob im Stadtgebiet von Heidelberg, in den Weiten des Odenwaldes, bei Einsätzen mit Tauchern im Neckar oder mit Sondereinsatzfahrzeugen auf der Autobahn – zehn Feuerwehrfrauen und -männer der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg stehen im Mittelpunkt der neuen Staffel. Authentisch, nahbar und voller emotionaler Momente zeigen sie, was es bedeutet, echte Alltagsheld:innen zu sein. Zwischen Einsatz und Alltag Von einem Garagenbrand mit hoher Ausbreitungsgefahr bis hin zur Rettung eines gestürzten Downhill-Fahrers am Königsstuhl – die Doku hält viele packende Momente bereit. Sie zeigt unter anderem eine Wasserrettung im Neckar bei eisigen Temperaturen, einen dramatischen Verkehrsunfall im Schrebergarten und die unermüdliche Arbeit der Feuerwehr bei einer Brandstifter-Serie in Heidelberg. Auch abseits der Einsätze gibt es Spannendes zu entdecken: Die kulinarischen Vorlieben und besonderen Essgewohnheiten der Beamtinnen und Beamten werden für Gesprächsstoff sorgen. Aus der Sicht der Einsatzkräfte Fast 100 Drehtage lang wurden die Feuerwehrleute im Frühjahr 2024 begleitet, um ihre spannendsten Einsätze festzuhalten. Vom Löschen von Bränden über technische Hilfeleistungen und Einsätze der Taucherstaffel im Neckar bis hin zur Rettung von Bikern und Wanderern im Odenwald – die Vielfalt an Aufgaben ist beeindruckend. Dank 45 hochmodernen Spezialkameras, darunter auch Bodycams, die die Perspektive der Feuerwehrleute direkt aus ihrer Sicht festhalten, taucht das Publikum tief in die actionreichen und emotionalen Feuerwehreinsätze ein und ist ganz nah dran an den dramatischen Momenten des Einsatzgeschehens. Authentisch und nahbar Die Dokumentation wird nicht kommentiert, nur die Feuerwehrleute selbst kommen während und nach ihren Einsätzen zu Wort. Mut, Entschlossenheit, Nachdenklichkeit und Mitgefühl stehen im Mittelpunkt von „Feuer und Flamme" in Heidelberg. „Feuer und Flamme" ist eine Produktion des SWR mit Unterstützung von SEO Entertainment. „Feuer und Flamme" in Heidelberg 10 Folgen ab 2. September 2025 in der ARD Mediathek im wöchentlichen Rhythmus