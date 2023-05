Pyper Sky & Miss Onyx

Wer sind Pyper Sky und Miss Onyx?

Ein langes und beständiges, fast schon spießig-langweiliges Beziehungsleben führen hingegen Damian Figgs und David Kullmann, zwei Ikea-Mitarbeiter, die nachts zu Miss Onyx und Pyper Sky werden. Sie haben vor zehn Jahren die Drag-Gruppe „Queens of Mannheim“ gegründet und brechen mittels Drag immer wieder aus ihrem seriösen Alltagsleben aus. Nach fast zwanzig Jahren Beziehung soll endlich die vor siebzehn Jahren eingegangene Verlobung Realität werden. Auch in diesem Thema prallen Konventionalität und Individualität aufeinander: Eine Hochzeit und die gegenseitige Absicherung müssen für beide sein – aber stattfinden soll das Ja-Wort dann wenigstens in Vegas!