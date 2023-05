Wer ist Gordon Bleu?

Anouk bildet ein völlig neues Phänomen ab: Sie ist ein Dragking – eine Frau, die immer wieder in die Rolle ihrer selbst kreierten Kunstfigur Gordon Bleu schlüpft, mit keinem geringeren Ziel, als die Welt zu verbessern. Sie macht ihren Master in Astrobiologie und arbeitet schon jetzt an Projekten der ESA mit, tüftelt an ihrem „eigenen“ Mars-Roboter. Privat steht sie vor einem wichtigen Lebensabschnitt: Mit ihrer Ehefrau möchte sie bald eine Familie gründen. Aber bis dahin sind noch einige Schritte zu gehen. Und wie nah kommen sie dem Traum vom „ganz normalen“ Familienleben wirklich?